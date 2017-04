Donaueschingen Verkehrskontrolle: Mit 101 Stundenkilometer durch die 70er-Zone

Etliche Temposünder gingen der Polizei bei einer Kontrolle am Hüfinger Wasserturm ins die Falle. Doch es wurde nicht nur zu schnell gefahren.

Der Spitzenreiter war mehr als 30 Stundenkilometer zu schnell unterwegs. Auch sonst hat gestern eine Verkehrsüberwachung zwischen 10 Uhr und 15 Uhr an der Bundesstraße 27 beim Hüfinger Wassertrum etliche Verstöße ans Tageslicht gebracht. 20 Fahrer waren in dem 70er-Bereich mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Außerdem wurde am Steuer telefonierend und auch gegen die Anschnallplicht verstoßen.