Donaueschingen Vereinswettbewerb: DJK Donaueschingen liegt ganz vorne

Unserer Leser haben abgestimmt: Die DJK sichert sich beim Regionalentscheid den ersten Platz und die Kicker aus Kirchen-Hausen belegen den zweiten Platz. In die Top drei hat es auch das Kreistierheim geschafft.

Baar – Nicht nur sportlich läuft es bei der DJK Donaueschingen super. Am vergangenen Wochenende schlossen die Allmendshofener Kicker die Landesliga-Saison mit dem dritten Platz ab, nun haben sie auch die SÜDKURIER-Leser überzeugt. Beim Vereinswettbewerb 2017 der Sparkasse Schwarzwald-Baar und des Medienhauses SÜDKURIER entfielen 783 Stimmen auf die DJK. Mit dem ersten Platz des Regionalentscheids haben sich die Kicker schon einmal mindestens 7500 Euro gesichert. Geld, das der Verein für sein Projekt Neubau für Kabinen und Duschen und einen Versammlungs- und Multifunktionsraum gut brauchen kann.

Auch den zweiten Platz sicherten sich Fußballer. 581 Leser haben für die SG Kirchen-Hausen gestimmt, die sich somit 4000 Euro für den Neubau ihres Clubheims gesichert hat.

Dritter wurde mit 353 Stimmen das Kreistierheim Donaueschingen. Die Einrichtung plant einen Neubau. Das alte Gebäude ist nicht mehr zu erhalten und durch die Verlegung des Donauzusammenflusses musste für das Kreistierheim ein neuer Standort gefunden werden. Einen Großteil der Finanzierung übernehmen der Kreis und die Stadt Donaueschingen. Doch auch die 3000 Euro werden helfen, dass ein moderner Neubau entstehen kann.

Mit dem Projekt "Mädchenfußball in Donaueschingen" hat sich der SSC Donaueschingen den vierten Platz gesichert und erhält finanzielle Unterstützung in Höhe von 2000 Euro.

An der Allmendshofener Außenstelle der Erich-Kästner-Schule soll ein Forscherbereich entstehen. Der Förderverein hat sich mit dem Projekt beworben und hat mit dem fünften Platz schon einmal 1000 Euro für die Realisierung gesichert.

Seit 2016 wird die Bräunlinger Stadtkirche saniert. Einen Teil der Kosten des Zwei-Millionen-Euro-Projektes muss die Kirchengemeinde selbst finanzieren. Eifrig rührt der Kirchenbauförderverein Bräunlingen die Spendentrommel. Beim Vereinswettbewerb gibt's mit dem sechsten Platz 1000 Euro.

Der Verein Ago Hubertshofen möchte sein Angebot ausbauen. Außerdem sollen neben einer festen Kindergruppe auch ein Dorfladen sowie ein mögliches Begegnungs-Café eingerichtet werden. Für das Projekt erhält der Ago-Verein mit dem siebten Platz ebenfalls 1000 Euro.

Der Schwarzwaldverein Geisingen hat 85 Bänke aufgestellt und pflegt diese ebenso wie die Wanderwege und die dazugehörige Beschilderung. Mit dem achten Platz erhält der Geisinger Schwarzwaldverein 1000 Euro für seine Arbeit.

Der derzeitige Proberaum des Musikvereins Riedöschingen ist ein ehemaliges Klassenzimmer in der örtlichen Grundschule. Doch der Raum ist zu klein und die Akustik ist miserabel. Das möchten die Musiker ändern und zukünftig die ehemalige Turnhalle als Proberaum nutzen. Und so können die Riedöschinger sich über den neunten Platz und 1000 Euro freuen.

Aufgabe des Fördervereins der Grundschule Geisingen ist es, Gelder zu organisieren, um Projekte an der Schulde zu finanzieren. Als nächstes soll erstmals ein Weihnachtsmarkt stattfinden. Beim Vereinswettbewerb belegt der Verein den zehnten Platz und erhält somit 1000 Euro.

So geht es weiter

Beim Vereinswettbewerb von Sparkasse Schwarzwald-Baar und SÜDKURIER findet in der Zeit vom 17. bis zum 24. Juni das Finale statt. Hierzu erscheint am Samstag, 17. Juni, ein Coupon in dieser Zeitung. Wer als Leser abstimmt, nimmt ebenfalls an der Verlosung von Geldpreisen teil.