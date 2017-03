Donaueschingen Vereinstagung: Rezepte für den den kränkelnde Patienten namens Verein

Rund 100 Mitglieder der Donaueschinger Vereine tagten im Rathaus. Referent und Vereinsexperte Andres Stahlberger forderte in seinem Vortrag mehr Professionalisierung.

Sport, Musik, Chöre, Parteien, Bürgerinitiativen: Vereinsarbeit ist nach wie vor ein Renner, wenn es ums Ehrenamt geht. Gut 100 Mitglieder und Mitarbeiter aus den mehr als 150 Donaueschinger Vereinen zeigten am Mittwochabend im Sitzungsaal des Rathauses, dass sie unverzichtbare Arbeit in der Stadt und den Ortsteilen leisten. Die Vereine sind aber nach wie vor unzufrieden mit der Bewirtung der Donauhallen. Und dass in der Erich-Kästner-Sporthalle keine Kulturveranstaltungen stattfinden dürfen, wurmt viele ebenfalls. Vor allem aber ging es an diesem Abend um neue Ideen, die mehr Schwung in die Vereinsarbeit bringen sollen.

Wie das gehen könnte, zeigt Andreas Stahlberger, Vereinsexperte und Betriebswirt aus Gaggenau, in seinem Vortrag auf und findet zahlreiche Zuhörer. Unter ihnen auch OB Erik Pauly und Verena Motteler, Leiterin des Sachgebieta Vereinsförderung und Sport im Rathaus. Pauly hebt das Engagement der Vereine für die Jugendarbeit hervor. Er betont die Vielfalt unterschiedlicher Vereine, dies sei der Stadt im vergangenen Jahr 150 000 Euro wert gewesen, weitere 28 000 Euro seien zusätzlich als Zuschüsse für spezielle Projekte gewährt worden. Dieses Jahr seien 158 000 Euro und nochmals 64 000 Euro Zuschüsse im Topf.

Nach wie vor sorgt die fehlende Möglichkeit der Bewirtung in den Donauhallen bei den Vereinen für Magengrummeln. Diese verzichten daher auf größere Veranstaltungen, weil eben zu wenig hängen bleibt. Aus dem Plenum kam der Vorschlag, ob man bei Kulturveranstaltungen die Bewirtung in der Pause nicht den Vereinen überlassen könnte: Der Caterer spare da nämlich mit Personal, sodass Konzertbesucher kaum Zeit hätten, sich ein Getränk zu besorgen, bevor der Gong wieder läute. Großer Wunsch ist auch ein Küchenanbau an die Baarsport-Halle, sodass Vereine auch dort bewirten könnten.

Kritik gibt es an der Nutzung der Erich-Kästner-Sporthalle: Die Ausstattung mit Bühne und Tontechnik könne gut für kulturelle Zwecke genutzt werden. Weil sie aber primär mit Mitteln aus der Sportförderung finanziert sei, dürften nur zu fünf Prozent Kulturveranstaltungen stattfinden, die schon durch die Musiktage ausgeschöpft seien.

Referent Stahlberger steht an der Spitze eines 1500 Mitglieder großen Sportvereins in Gaggenau. Seine Diagnose des kränkelnden Patienten namens Verein: Nur noch leichter Anstieg der Mitgliederzahlen, "der Kampf um Kinder und Jugendliche", "Vereinzelung der Gesellschaft" und immer höhere Mobilität der Menschen machen den Vereinen das Leben schwer. Die Lösung? "Visionen entwickeln"; darüber nachdenken, welche Zukunft der jeweilige Verein noch haben wolle: "Was macht uns als Verein einmalig", fragt Stahlberger: In Sportvereinen stelle sich die Frage, ob Breitensport oder Spitzensport; bei Chören: Traditionelles Singen oder Projektchor? bei Musikvereinen gehe es um die Ausrichtung als Trachtenkapelle oder moderne Bigband. Generell wichtig sei aber der "absolute Knaller" in ihren Reihen: sei es der Chorleiter, der Trainer, der Dirigent. Abläufe professionalisieren, Transparenz und Öffentlichkeitsarbeit stärken – und den engagierten Leuten Spielräume bieten und sie "einfach mal machen lassen", gibt Stahlberger den Zuhörern mit.

Plädoyer fürs Ehrenamt

Andreas Stahlberger bricht eine Lanze für das Ehrenamt und die freiwillige Arbeit. Er sagt, dass die Arbeit in den Vereinen mehr professionelles Handeln erfordere, um attraktiv zu sein. 47 Prozent der Deutschen sind engagiert in Vereinen, 14 Prozent in Kirchen, 13 Prozent in verschiedenen Gruppen und 9 Prozent in kommunalen Einrichtungen oder Gemeinderäten. Vereine müssten dafür sorgen, dass sie ein attraktives Angebot bieten und die Finanzen in Ordnung sind. Sie sollten sich klar machen, dass die Mitgliedsbeiträge den Löwenanteil der Einkommen der Vereine bilden müssen. Spenden, Vereinsheimbewirtung oder Feste seien da eher unsichere Faktoren. (bea)