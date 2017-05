Donaueschingen Vereinskicker am Pranger

Wenn man die Polizei mal braucht, ist sie nicht da – Diesen Spruch hat schon jeder mal gehört, obwohl man ihn sich natürlich sparen könnte, denn eine allgegenwärtige Polizei wünscht sich schließlich keiner. Und wenn man sie ruft, kommen die Beamten auch. Von Gedanken der Selbstjustiz sollte man sich daher nicht leiten lassen, auch wenn die Wut im Bauch das anders sieht.

Diese kochte am vergangenen Donnerstag, dem Vatertag, in der Villinger Innenstadt hoch. Da wurde ein junger Mann beobachtet, wie er aus einem Hof ein Fahrrad und Inline-Skates entwendet hat. Der zwischen 16 und 18 Jahre alt beschriebene Täter ging in den Augen des Zeugens vermeintlich recht dilettantisch vor. Mit dem Aufdruck auf seinem T-Shirt hinterließ er für den Beobachter fast schon seine Visitenkarte: FC Pfohren. Und damit wurde auch schon zur Jagd geblasen auf einen vermeintlichen Jugendfußballer aus dem Stadtteilverein. Einer der Jugendleiter wurde über die Vereinshomepage ausgemacht und kontaktiert. Dieser versprach auch, zur Aufklärung beizutragen und schloss am feucht-fröhlichen Vatertag weder ein alkohol-gesteuertes, aber nicht zu entschuldigendes Tun ebenso wenig aus wie eine falsche Fährte. Schließlich landen auch Fußball-Klamotten in Kleidersäcken und Kleiderkammern und werden dann von Leuten getragen, die mit dem aufgedruckten Verein nichts zu tun haben.

Parallel wurden die Bestohlenen aber schon aktiv, schrieben einen Fahndungsaufruf in Facebook und erhielten auch gleich von Lesern den Tipp zur Bilder-Nachschau nach dem jungen Bösewicht auf der Homepage. Bingo! Das muss er sein! Auf einem der Bilder wollte der Zeuge den Dieb erkannt haben. Und gleich ging die Fahrt los nach Pfohren, wo man an der Haustür den jungen Mann zu Rede stellen wollte. Vom Vater aber wurde er darauf hingewiesen, dass sein immerhin schon 22-jähriger Sohn zur fraglichen Zeit beim Musikfest gewesen sei und es hierfür viele Zeugen gebe. Dennoch ließ der Mann nicht locker und kontaktierte die Familie nochmals telefonisch, um den Sohn direkt zu sprechen. Freundlich, aber bestimmt wurde das Gespräch dann aber vom Vater beendet.

Kurios wird die Geschichte nun aber durch eine weitere Anzeige bei der Polizei. Einem Jugendtrainer des FC Pfohren, der von der Aufregung in seinem Verein nichts mitbekommen hatte, wurde bereits am Mittwoch vom Balkon in der Innenstadt Villingens seine Sporttasche mit Kleidung gestohlen. Ob der junge Mann diese für die Diebestour am nächsten Tag extra angezogen hat, ist reine Spekulation. Aber weitere Schuh- und Fahrraddiebstähle wurden an weiteren Tagen bekannt. Und die Polizei ist nach Angaben des Trainers auch schon einem durch Videos aus Sicherheitskameras belegten Seriendieb auf der Spur.