Donaueschingen Verein Ago fördert jetzt wilde Mädchen

Ein Märchen-Parcours im Mai und Instrumentenbau im Juni locken in Hubertshofen die Heranwachsenden. Tanja Mink ist auf dem Kreativ-Gelände in Hubertshofen dabei.

Hubertshofen – Bei seiner Gründung am 11. Februar 2011 hat sich der Hubertshofener Verein Ago die Förderung der Bildung und Erziehung sowie der Jugendhilfe, insbesondere im Bereich der Mediennutzung zur Prävention und Behandlung von Medienmissbrauch und Mediensucht bei jungen Menschen, auf die Fahne geschrieben. Erstmals gibt es nun Workshops für Mädchen.

Mit Hilfe von ausgebildeten Pädagogen wurde der von Georg Tritschler geführte Verein innerhalb kürzester als Bildungseinrichtung anerkannt. Schrittweise wurde dann auf einem gut zwei Hektar großen Gelände das Ago-Kreativcamp aufgebaut. An allen dort entstandenen Projekten waren Kinder und Jugendliche beteiligt, teilweise in Workshops, teilweise ehrenamtlich. Ziel dieses Camps ist die Heranführung von Kindern und Jugendlichen unter Einbeziehung der Eltern an die Themengebiete Natur – Umwelt – Handwerk – Kreativität – Ökologie. Im Jahr 2016 nahmen rund 700 Kinder die Projektangebote des Ago in Anspruch. Hauptsächlich in Gruppen, die mit Jungen besetzt waren. Lediglich die Ferienfreizeiten waren für Mädchen offen.

Nun hat Georg Tritschler einen weiteren Schritt getan. Im Mai und Juni bietet Ago erstmals Workshops speziell für Mädchen an. Hierzu konnte er mit Tanja Mink, die in Ippingen eine Praxis für Psychotherapie und persönliche Entwicklung betreibt, eine kompetente Mitstreiterin gewinnen. Erste Gespräche fanden 2016 statt, die Chemie stimmte und dann ging es an die Ausarbeitung des Programms, das nun im Mai startet.

Am 20. Mai von 10 bis 14 heißt es nun "Mitten rein in den Märchenwald". Angesprochen sind Kinder im Alter von vier bis acht Jahren. Hierzu wird im nahen Wald ein Märchen-Parcours aufgebaut. In einer spannenden Tour treffen die Mädchen auf Dornröschen, Aschenputtel, den Froschkönig und andere Märchenfiguren und müssen märchenhafte Aufgaben lösen. Ziel ist der bewusste Umgang mit Natur und Tieren, aber auch der Aufbau des Selbstvertrauens und die Förderung der eigenen Ressourcen.

Nicht nur Jungs dürfen wild sein, sondern auch Mädchen. Unter diesem Motto findet am 23. Juni ein weiterer Workshop für Mädchen im Alter von acht bis zwölf Jahren statt. Aus Naturmaterialien werden Instrumente gebaut, eigene Musik gespielt und dazu getanzt. Ferner studiert Tanja Mink, die unter anderem auch eine Ausbildung als Tanz- und Ausdruckstherapeutin hat, mit den Mädchen einen einfachen Tanz ein, um die Verbindung zu anderen aufzubauen, sich selbst besser wahrzunehmen und die soziale Gemeinschaft zu fördern.

Anmeldungen

Für beide Workshops liegen die ersten Anmeldungen vor. Weitere sind ab sofort unter georg.tritschler@verein-ago.de oder telefonisch unter der Nummer(0176) 22 80 94 01 möglich.