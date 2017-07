vor 3 Stunden Günter Vollmer Donaueschingen Verdichtung statt Neubaugebiete

Traditionelle drehen die Gemeinderatsfraktionen vor den Haushaltsberatungen ihre herbstlichen Ortsrunden in den Stadtteilen, um die Haushaltswünsche mit den Ortsvorstehern und Ortschaftsräten zu besprechen. Bei fünf Fraktionen waren dies bislang auch fünf Runden für die Ortsvorsteher mit denselben Themen. In den warmen und abendlich hellen Sommer verlegt haben die Grünen diese Begehungen nun und dazu aus ökonomischen Gründen auch gleich alle Fraktionen eingeladen. Aasen, Pfohren und Hubertshofen waren mit Grüningen (weiterer Bericht auf Seite 22) die ersten Ziele. Heute folgen um 17 Uhr Wolterdingen und um 18.30 Uhr Heidenhofen und am Montag um 17 Uhr noch Neudingen (Treffpunkt ist jeweils das Rathaus).