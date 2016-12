Donaueschingen Vandalismus an der Irmabrücke: Unbekannte knicken Lampen um

Der Vorfall ereignete sich während der Weihnachtsfeiertage. Die Stadt beklagt einen Schaden in Höhe von 2500 Euro.

Donaueschingen (gvo) Schmierereien an Hauswänden, eine Serie von abgetretenen Außenspiegeln, zerkratzte Autolacke oder zerstochene Autoreifen: immer wieder sorgte sinnlose Zerstörungswut in den vergangenen Jahren in auffälligen Intervallen für Ärger bei den geschädigten Besitzern. Nach einer zuletzt ruhigen Phase, so Stadtsprecher Arno Ruf, hätten jetzt Unbekannte zwei Straßenlaternen an der Irmabrücke brachial durch Umknicken des Laternenpfahls zerstört. Arno Ruf beziffert den Schaden für die Stadt auf 2500 Euro.

Ob bewusst oder zufällig: die Unbekannten haben eine Schwachstelle am Laternenmast ausgemacht und diesen mit entsprechendem Krafteinsatz umknicken können. Der Vorfall, so Ruf , habe sich über die Weihnachtsfeiertage ereignet. Jetzt hofft die Stadt auf Zeugenhinweise, die zu den Tätern führen, damit die Allgemeinheit nicht auf den Reparaturkosten sitzen bleibt.