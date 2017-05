Donaueschingen Utz, der Unglücksritter tritt auf

Gesellschaft der Musikfreunde lädt zum Figurentheater in den Gewölbekeller der Kunst- und Musikschule ein

Donaueschingen – Die Gesellschaft der Musikfreunde lädt zur Veranstaltung HörBa(a)r vom 12. bis 14. Mai ein. Man denkt diesmal auch an die großen und kleinen, an die jungen und alten Kinder, wenn am Samstag, 11.15 Uhr im Gewölbekeller der Kunst- und Musikschule das Figurentheater um „Utz, der Unglücksritter“ aufgeführt wird. Utz ist kein Ritter, der in einer prächtigen Burg wohnt, Prinzessinnen befreit und Drachen besiegt.

Er stürzt sich mit seinem Pferd Roswitha immer wieder in neue Abenteuer, obwohl das sagenhafte Pech ständig an seinen Füßen beziehungsweise an Roswithas Hufen klebt, auch beim Fund eines Goldschatzes.

Karten für „Utz“ sind im Vorverkauf zum Preis von drei Euro (Kinder) und sechs Euro (Erwachsene) im Amt für Kultur, Tourismus und Marketing, Karlstraße 58, Donaueschingen, Telefon 0771 – 857 266, in allen Verkaufsstellen des Kulturtickets Schwarzwald-Baar-Heuberg und unter www.musikfreunde-donaueschingen.de sowie an der ‚Morgen’-Kasse erhältlich.