Donaueschingen Ur-Schwarzwald sah anders aus

Der Verein für Geschichte und Naturgeschichte der Baar lädt zum Vortrag "Natur oder Kultur – Landschaftsentwicklung Schwarzwald und Baar seit 5000 Jahren" ein. Die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse bieten einiges an Überraschung.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Am Mittwoch, 25. Januar, um 19 Uhr referiert Helmut Volk, Freiburg, im Hotel Grüner Baum in Allmendshofen.

In der Ankündigung heißt es: Neue Forschungen zeigen, dass die Wälder sehr früh weg von Urwäldern zu Kulturwäldern entwickelt wurden. Der Übergang von der Natur- zur Kulturlandschaft wird am Oberrhein schon vor 7000 Jahren angesetzt. Auf der Baar begannen die bäuerliche Kultur und der Kulturwald spätestens vor 5000 Jahren. Im Schwarzwald sind Anfänge der Kulturlandschaft bereits in der Bronzezeit um 1200 vor Christus nachgewiesen.

Landwirtschaft und Bergbau haben demnach den Schwarzwald zur Kelten- und Römerzeit so verändert, dass es das häufig beschriebene Urwaldgebiet Schwarzwald im Mittelalter nicht mehr geben konnte. Im Mittelalter hatte der Schwarzwald deutlich unter 50 Prozent Waldanteil, die Baar unter 30 Prozent. Wälder sahen anders aus als heute, weil in ihnen die Landwirtschaft dominant war.

Die von Menschen gelenkten Kulturwälder in waldarmen Landschaften waren die Kennzeichen des ganzen historischen Schwarzwaldes, auch in den Hochlagen von Feldberg, Belchen und Nationalpark Nordschwarzwald. Dort befinden sich heute die großen Naturschutzgebiete Baden-Württembergs.

"Deren Ziele für den Wald sind von Vorstellungen über Urwälder bestimmt, die als überholt gelten können", so der Baarverein. Das Thema Wald und Mensch könne konstruktiv und menschenfreundlicher diskutiert werden. Die Menschen haben Wälder nicht nur frühzeitig beseitigt, sondern immer wieder neu aufgebaut.

Auf dieser Grundlage sollten alle wichtigen Naturschutzvisionen Biodiversität, Artenschutz, Biotopschutz, Urwälder der Zukunft, neu orientiert werden. Das Wichtige ist dabei der vielfältige Kulturwald, der in Mitteleuropa identisch ist mit der Natur, die uns umgibt, die wir geerbt haben und die wir schützen wollen.

Helmut Volk war Leiter der Abteilung Landespflege (heute Wald und Gesellschaft) der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Freiburg. Eintritt frei. www.baarverein.de