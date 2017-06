Donaueschingen Upgrade-Festival findet nicht mehr in Donaueschingen statt

Überraschung im Kulturausschuss: Das Festival, das jungen Menschen die Neue Musik näher bringen soll, wird verlegt.

Es war das Kind von Armin Köhler: Der verstorbene Musiktage-Chef wollte ein Festival ins Leben rufen, mit dem den jungen Menschen der Zugang zur Neuen Musik erleichtert wird. Schon die erste Veranstaltung fand ohne den Mann statt, der die Musiktage maßgeblich geprägt hat.

Bei der Premieren-Veranstaltung 2015 waren alle noch im Schockzustand und wollten Köhlers Erbe unbedingt weiterführen. Auch die zweite Veranstaltung fand im März dieses Jahres mit einem Kostenvolumen von 120 000 Euro in den Donauhallen statt. Doch das war's dann erst einmal. Denn das nächste Upgrade-Festival wird nicht mehr in der Stadt, die weltweit mit der Neuen Musik in Verbindung gebracht wird, stattfinden.

Helga Maria Craubner vom Netzwerk Neue Musik Baden-Württemberg, das für das Festival verantwortlich ist, verkündete im Kulturausschuss die Entscheidung. "Wir werden Upgrade an einen anderen Standort verlegen", sagte sie. Denn das Netzwerk sei ein landesweiter Verein und so müssten "die Türen zur Neuen Musik" auch in anderen Städten geöffnet werden. Zwar biete Donaueschingen "tolle Möglichkeiten", doch nun soll es dorthin gehen, wo "nicht die Quelle der neuen Musik ist", erklärt Craubner.

Finanziell hatte die Stadt das Festival in diesem Jahr mit einem Zuschuss von 20 000 Euro unterstütz. Laut Craubner sei dieses Geld jedoch mehr als doppelt in die Region zurückgeflossen: 33 000 Euro Miete für die Donauhallen, 13 000 Euro für die Übernachtungen der jungen Gäste, die in Jugendherbergen in der Region untergebracht waren, 1250 Euro für die Verpflegung, die über den Veranstalter organisiert wurde, und noch 800 Euro für örtliche Werbefirmen.

Wie es jedoch mit dem Upgrade-Festival weitergeht, ist aktuell nicht klar: Denn auch der SWR hat eine Entscheidung im Bezug auf Upgrade getroffen: "Das Interesse an Upgrade ist seit dem Tod von Armin Köhler beim SWR nicht mehr vorhanden", so Craubner. Die pädagogische Ausrichtung von Upgrade entspreche nicht mehr dem Profil der Landesrundfunkanstalt.