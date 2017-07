Donaueschingen Unter der Linde: Blasmusik in an einem lauen Sommerabend

Unter der Linde: Blasmusik in an einem lauen Sommerabend

Brennholz und ein Doppelkonzert: Das passt hervorragend zusammen, wie in Hubertshofen unter der Linde bewiesen wurde

Hubertshofen (lrd) Ein lauer Sommerabend, zwei Musikkapellen, eine Brennholzversteigerung. Was will man mehr? Und so waren alle Plätze am Fallerhof unter der Linde beim traditionellen Lindenkonzert der Blasmusikkapelle Hubertshofen im Nu besetzt und es mussten zusätzliche Bänke aufgestellt werden.

Mit "Aus ganzem Herzen Blasmusik" starteten die Hubertshofenener mit ihrem Dirgenten Willi Winterhalder ihr musikalisches Programm, das eher traditionell angesiedelt war. Das "Beach-Boys Medley" oder "Yakedy Sax" mit Marius Schorp am Tenor-Saxofon" oder "You Raise me Up" mit Marvin Winterhalder und Harald Vogt am Flügelhorn bildeten da eher die Ausnahmen. Das Saxofon-Register mit Andreas Schmid, Marius Schorp und Markus Ritter zeigte bei "Singin Sax" sein ganzes Können, bevor man mit der "Schwungradpolka" nach weit über einer Stunde die Bühne für den nachfolgenden Musikverein Aufen freimachte.

Auch die Gäste, die in großer Besetzung antraten und sich teilweise vor der Bühne platzierten, hatten traditionelle Blasmusik im Gepäck, aber auch moderne Arrangements oder südamerikanische Rhythmen. Mit Melodien von Les Humphries ging es dann auf eine lange musikalische Reise in die Dämmerung. Unter großem Applaus spielte man schließlich als Zugaben den "Böhmischen Traum" und das "Badnerlied".

Auktionator Marius Schorp hatte einiges zu tun. Es galt, drei Ster Holz und einen Wanderpokal an den Mann zu bringen. Die drei Ster gingen jeweils für 50 Euro an Christian Schrenk, Norbert Knöpfle und Marvin Winterhalder. Spannend wurde es dann beim Wanderpokal zugunsten der Jugend. Den Pokal in Form eines Traktors hat Felix Knöpfle vor vier Jahren zusammengeschweißt. Dieser wird mit gespaltenem Fichtenholz gefüllt. Wer ihn ersteigert, kann ihn ein Jahr als Zierde in den Garten stellen und das Holz verbrauchen. Ruck Zuck schnellten die Gebote bis auf 200 Euro, bevor ein Duell zwischen zwei Bietern entbrannte. Mathias Winterhalter, der im Auftrag der Firma Schelling-Transporte Kirchen-Hausen bekam, erhielt für 245 Euro schließlich den Zuschlag.