Donaueschingen Unter Dauerbeobachtung: Kunstwerke im Herren-Klo sorgen für Aufsehen

Zwei Damen beobachten die Herren auf der Toilette im Donaueschinger Irish Pub

Wenn am heutigen Dienstag das Irish Pub in der Donaueschinger Karlstraße nach fast dreiwöchiger Renovierung wieder öffnet, erwartet die Gäste in der Musikneipe nicht nur ein völlig neu aufgefrischter Barraum und eine neue Bühnenanordnung, sondern auch zwei reizende Beobachterinnen in der sanierten Herrentoilette. Torben Störmer, frei schaffender Künstler und Freund von Wirt Matthias „ Mash“ Binder, hat dort zwei Airbrush-Kunstwerke gestaltet, die für Aufsehen sorgen werden. Die Bilder direkt über dem Pissoir zeigen nämlich zwei aufreizend bekleidete Damen, die künftig die Männer bei ihrem Geschäft genau im Blick haben.

Ob sich der Wirt, seit acht Jahren im Amt und seit vier Jahren auch Besitzer der Kneipe, davon mehr Sauberkeit in den Toiletten verspricht, wenn die Herren sozusagen unter Dauerbeobachtung stehen, bleibt offen. Sicher ist aber, dass die Damen für Gesprächsstoff sorgen.

Doch nicht nur mit den Damen will "Mash" Binder seine Gästen künftig ins Lokal locken. Dafür soll auch das musikalische Angebot sorgen. So etwa einmal im Monat ist wieder Livemusik angesagt. Das Programm startet am 15. April mit der Band Red Bazz, die Cover-Rock von den 60er- bis 80-er Jahren spielt. Und weiter geht es nur eine Woche später am 22. April mit Burning flash. Die Lokalmatadoren ins Sachen Rock bieten die besten Blues- und Rocksongs aus den 60er und 70er Jahren. Tom Bayer, Fridolin Heizmann und Michael Sixt haben vor rund einem halben Jahrhundert als Schüler des Fürstenbergs-Gymnasiums ihre Band gegründet und sind ihrem Stil bis heute treu geblieben.

Daneben lockt natürlich auch der Fußball die Gäste ins Lokal. Wenn Bundesliga und Championsleague über künftig drei Bildschirme flimmern, ist die Sky-Bar in Donaueschingen auch Anziehungspunkt für die Fußballfans in der Stadt.

