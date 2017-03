Donaueschingen Unfall in Wolterdingen: Auto prallt gegen Baum  Fahrer schwer verletzt

Unfall in Wolterdingen: Auto prallt gegen Baum – Fahrer schwer verletzt

Am Donnerstagabend kam es auf der Verbindungsstraße zwischen Wolterdingen und Grüningen zu einem schweren Unfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Nach bislang vorliegenden Informationen hatten Anrufer den schweren Verkehrsunfall gegen 19.15 Uhr gemeldet. An der Unfallstelle fanden die Einsatzkräfte einen silbernen Honda, der gegen einen Baum geprallt war, und dessen Fahrer sich noch im Fahrzeug befand. Die Feuerwehren aus Wolterdingen und Donaueschingen mussten zuerst das Autodach abtrennen, bevor der eingeklemmte Fahrer aus dem Wagen gerettet werden konnte.Mit schweren Verletzungen wurde er zunächst im Rettungswagen behandelt und anschließend ins Klinikum gebracht. Die Verkehrspolizei Zimmern ob Rottweil hat die weiteren Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in nicht bezifferter Höhe.