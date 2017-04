Donaueschingen Unerlaubte Spritztour mit dem Schneeräumtraktor verursacht erheblichen Schaden

Mit dem Schneeräumtraktor der Erich-Kästner-Schule haben Unbekannte einen erheblichen Schaden auf einer Wiese verursacht.

Unberechtigt einen Schneeräumtraktor in Betrieb genommen und dabei erheblichen Sach- und Flurschaden angerichtet haben unbekannte Täter vermutlich am Abend des Ostermontags oder sonst über die Osterfeiertage im Bereich der Erich-Kästner-Schule an der Humboldtstraße.

Die Unbekannten schlugen laut Polizei an dem in einer Garage hinter dem Schulhof abgestellten Traktor eine Scheibe ein und verschafften sich so Zutritt in den mit einem Schneeräumschild ausgestatteten kleineren landwirtschaftlichen Ackerschlepper. Nach dem Starten des Traktors fuhren der oder die Unbekannten auf ein Wiesengelände an der Schule und richteten dabei erheblichen Flurschaden an. Anschließend stellten die Täter den Traktor hinter der Sporthalle der Schule ab.

Die Polizei Donaueschingen (0771 83783-0) ermittelt nun wegen der unbefugten Ingebrauchnahme des Fahrzeugs und wegen den vorliegenden Sachbeschädigungen und bittet um sachdienliche Hinweise.