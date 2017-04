Umfrage: "Was machen Sie gerade mit dem Handy in der Hand?"

Die drei SÜDKURIER-Praktikanten Emily Stockburger, Anna Dorosch und Florian Leinert haben Donaueschinger Passanten befragt, warum sie gerade ihr Smartphone benutzen.

Das Smartphone fest in der Hand, der Blick gesenkt auf das Display. Der Anblick gehört zum Straßenbild. Doch was tun die Menschen eigentlich mit dem Gerät?

Wir haben Leute in Donaueschingen gefragt, was sie genau in diesem Moment mit dem Smartphone in der Hand machen – und für was sie es sonst noch so benutzen.