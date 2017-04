Donaueschingen Überschwemmter Keller in Donaueschingen sorgt für Feuerwehreinsatz

Der starke Regen gestern hat in der Mühlenstraße für einen vollgelaufenen Keller gesorgt. Doch die Feuerwehr war schnell vor Ort.

Heftige Regenschauer, die über Donaueschingen nieder gingen, haben am Montag für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Gegen 18.45 Uhr haben Anrufer einen mit Wasser vollgelaufenen Keller an der Mühlenstraße gemeldet.

Scheinbar hatte der heftige Regenschauer die Kanalisation voll laufen lassen. In einem Gebäude in der Mühlenstraße war es so schlimm, dass sich der Schachtdeckel im Keller hob und der Keller mit Abwasser vollgelaufen ist. Die Feuerwehr Donaueschingen rückte sofort an und entfernte das Wasser mittels Wassersauger. Auch im Aufzugschacht musste abgepumpt werden, da dort ebenfalls das Wasser stand.

Nun heisst es für die Hausbesitzer, alles zu putzen und vor allem auch Lüften, damit auch der üble Geruch wieder verschwindet. Denn es handelte sich leider um den Abwasser aus dem Schmutz- und nicht aus dem Regenwasserkanal. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch unbekannt.