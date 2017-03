Donaueschingen Turnverein Donaueschingen ordnet Führungsgremium neu

Aufgaben im Verein werden auf mehrerre Schultern verteilt. Anton-Mall-Hütte wird saniert

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Donaueschingen (bom) Der Turnverein setzte mit seinem einstimmigen Votum ein Ausrufezeihen hinter sein Zukunftsprojekt Neustrukturierung, das in den vergangenen 12 Monaten vor allem die zweite Vorsitzende Marina Heide und die dritte Vorsitzende Daniela Rothweiler pushten.

Neu leitet den 1000 Mitglieder starken Verein ein Kollegialorgan mit fünf Vorstandsmitgliedern, die sich gemeinschaftlich die Aufgaben teilen. Danach gliedert sich der Hauptausschuss mit den einzelnen Abteilungen und deren Vorsitzenden an, die in der Mitgliederversammlung über die große Vielfalt an Wettkampf- und Breitensport referierten die der Turnverein zu bieten hat. Zu ihnen zählen Turnen, Basketball, Volleyball, Gesundheit und Fitness und der Fanfarenzug.

Einiges zu tun hat momentan auch der Abteilungsleitung der Hütte, da das Anton-Mall-Jugendheim in Neukirch generalsaniert wird. Aktuell wartet der Turnverein darauf die Baubewilligung für die notwendigen Umbaumaßnahmen in Höhe von 80 000 Euro zu erhalten. Zu ihnen zählen der Brandschutz und die Sanierung des Zufahrtsweges zur Hütte. Noch ausstehend ist die Zustimmung von Kreisbrandmeister Florian Vetter.

Der Turnverein beschloss im vergangenen Jahr ein neues Outfit, das von den Mitgliedern erworben werden kann. 2017 plant der Förderverein des Turnvereins die Durchführung des 2016 wegen Terminkollisionen ausgefallenen Sommerfestes.

Die Weuwahlen des neuen Vorstandkontrollorgans erfolgten mit überwältigender Zustimmung für die Kandidaten. Ab sofort ist Marina Heide Vorsitzende für Finanzen und Verwaltung. Kathrin Jäckle-Albiez ist Vorsitzende Öffentlichkeitsarbeit. Jürgen Keller leitete den Vorsitz Sportbetrieb und Jörg Winter ist als Beisitzer aktiv. Jugendvertreter ist Manuel Bürk.

Eine Ehrung in Silber für 15 Jahre Vereinszugehörigkeit ging an Helga Neidhardt. Gold für 30 Jahre erhielten Klara Ackermann, Sabine Völk und Sieglinde Schlautek. Julia Bäurer ist seit fünf Jahren als Übungsleiterin aktiv, Markus Willmann erhielt für 30 Jahre aktive Mitgliedschaft im Fanfarenzug die goldene Ehrennadel.