Gute Leistungen der Leistungs- und Förderriege bei den Turnstadtmeisterschaften.

Bei den Turnstadtmeisterschaften 2017 des TuS Bräunlingen gab es bei den Turnerinnen der Leistungs- und Förderriege sehr gute altersgemäße Leistungen an den vier Geräten zu sehen. Hohe Wertungen brachten am Boden Flick/Flack und Hocksalto, auf dem Balken Räder und Handstand, sowie freie Rolle und beim Sprung gut gespannte Bücküberschläge. Am Stufenbarren beeindruckten auch die Saltoabgänge. Die Zuschauer erhielten einen guten Einblick in den Leistungsstand der Förder- und Leistungsriegen.

Der TuS-Vorsitzende, Manfred Martin, lobte bei der Siegerehrung die guten Leistungen an den vier Geräten und übergab Urkunden sowie Medaillen.

Die Ergebnisse: W6/7 (Jahrgang 2010 und jünger) P1/2: 1. Salome Happle, 45,50 Punkte; 2. Sofia Zimmermann 43,95; 3. Eva Mayer 43,40; 4. Hannah Fehrenbach 42,60; 5. Pia Mayer 41,30; W8/9 (2008 und jünger) P2/3: 1. Martha Gassenschmidt 50,05; 2. Emily Vogt 49,65; 3. Franziska Ehret 48,30; 4. Sofia Hepting 47,45; 5. Mia Schwarz 47,30; 6. Vivien Mayer 47,05; W8/9 P3/4: 1. Jule Laufer 54,60; 2. Theresia Barth 53,80; 3. Greta Riedmaier 52,90; W10/11 (2006 und jünger) P3/4: 1. Hannah Kaltenbrunner 52,65; 2. Jala Baumann 52,40; 3. Melissa Bill 52,10; W10/11 P4/5: 1. Lina Hermann und Rebekka Happle jeweils 58,50; 3, Lia Fritschi 57,75; 4. Nele Stökle 57,40; 5. Fiona Bobak 57,20; 6. Sophia Muja 56,90; 7. Maja Wernet 56,00; 8. Lya Hein 54,50.

W12/13 (2004 und jünger) P5/6: 1. Luna Lorang 61,70; 2. Sandra Möller 61,35; 3. Vanessa Grote 60,55; 4. Lea Haas 60,00; 5. Mia Baasner 59,30; 6. Leni Andre 58,90; 7. Vanessa Würth 55,95; W14/15 (2002 und jünger) P6/7: 1. Manuela Möller 64,60; 2. Ella Hermann 59,60; 3. Fanny Kunz 59,00; W16/17 (2000 und jünger) P5-8: 1 Mara Rimmele 67,75; 2. Laura Thoma 64,85; 3. Laura Kacmaz 62,75: Offene Klasse (2003 und jünger) P6-9: 1. Magdalena Dold 66,95; 2. Eva-Maria Dold 66,65; 3. Celine Gut 62,95; 4. Alina Hickl 47,00 (nur 3 Geräte).