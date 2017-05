Donaueschingen Trotz gebrochenem Dirigenten-Arm: Frühlingskonzert auf hohem Niveau

Die Musikkapellen aus Aufen und Grüningen treten in der Donauhalle auf. Mit den großen Orchestern mithalten? Das macht die gemeinsame Jugendkapelle gewissermaßen mit links: Dirigent Benedikt Hauser hat sich den rechten Arm gebrochen.

Voll auf ihre Kosten kamen die Freunde der Blasmusik beim Frühjahrskonzert des Musikvereins Aufen. Neben den Aufenern hielten der Musikverein Grüningen sowie die gemeinsame Jugendkapelle den musikalischen Level in der Donauhalle auf hohem Niveau.

"Es bleibt in der Familie", mit diesen Worten kündigte Vorsitzende Roswitha Schleicher den Musikverein Grüningen als Partner des Doppelkonzerts an. Die Aufener hatten bei der Gründung der damaligen Feuerwehrkapelle Grüningen vor 56 Jahren Pate gestanden.

Eröffnet wurde der Abend von der gemeinsamen Jugendkapelle. Ein nicht ganz alltäglicher Auftritt für Dirigent Benedikt Hauser, der durch einen gebrochenen Arm nach einem Fahrradunfall erstmals mit links dirigierte.

Und das mit Bravour. Immer wieder andere Stimmungen, Melodien, Tempowechsel bei einer Reise in 80 Tagen um die Welt, wobei das Ticken der Uhr allgegenwärtig war. Danach entführte er Publikum in die Welt des Musicals. Bei "Music From Wicked" zeigten die einzelnen Register ihr Können. Kurz und Knackig, mit einem Trommelwirbel eröffnet dann die Zugabe, das "Muppet Show Theme". Ein toller Auftritt trotz Handicap.

Sehr lebendig mit bildlichen Beschreibungen moderierte Tanja Albert den abwechslungsreichen Auftritt der Musikkapelle Grüningen unter Benjamin Schelb. Schwungvoll begann er mit dem "Hogwarts Marsch" aus "Harry Potter und der Feuerkelch", bevor die Zuhörer nach Mittelerde zu den Hobbits entführt wurden. Es folgte ein Ausflug auf eine sonnige Insel in der Karibik bei "Carribean Hideaway" ein flottes Stück, bei dem das Orchester seine ganze Rhythmusmaschine aufbot.

Die war dann gut aufgewärmt, als es mit "Masquenada" nach Brasilien ging, dem Überraschungsstück des Abends, stand es doch nicht im Programm. Ganz anders dann "Honky Tonk Ragtime" für die Liebhaber des Big-Band Sounds. Auch das Traditionelle kam nicht zu kurz. Nach dem Marsch "Per Aspera Ad Astra" verabschiedeten sich die Grüninger mit einer Polka.

Mit der heimlichen Hymne Ungarns, dem "Hungarian March" startete die Musikkapelle Aufen mit Dirigent Klaus Dietrich einen Reigen anspruchsvoller Darbietungen. Es folgten zwei Stücke, mit denen die Kapelle im Mai an den Wertungsspielen des Musikverbandes Schwarzwald-Baar antritt. "Oregon" eine abenteuerliche Bahnfahrt durch den amerikanischen Bundesstaat in Vergangenheit und Gegenwart mit vielen Variationen. "Flashing Winds" des belgischen Komponisten Jan van den Roost besticht durch packende rhythmische Spielereien. "Mazl Tov", ein Stück mit jüdischen, rumänischen und russischen Einflüssen mit Zwiesprachen zwischen Altsaxophon, Trompete und Klarinetten.

"Class in Rock", dabei ließ James Last grüßen. Unendlich viele klassische Zitate perfekt zusammengeführt und unterlegt mit Bassgitarre und Schlaginstrumenten. So bombastisch, wie die Aufener begonnen hatten, umso andächtiger ging das Konzert mit der Zugabe "Hallelujah" zu Ende. Das Publikum genoss es.

Der Verein

Der Musikverein Aufen wurde 1928 in der damaligen Restauration "Neininger" gegründet. 1932 erfolgte der Beitritt zum ebenfalls in Aufen gegründeten Musvereinsverband Baar-Schwarzwald. Heute steht der Verein für eine solide Jugendarbeit und ein hohes musikalisches Niveau. Das stellen die Musiker immer wieder bei Wertungsspielen unter Beweis.