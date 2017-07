Donaueschingen Trio bewältigt anstrengende Strecke auf dem Rad

Über drei Jahrzehnte stramme Waden – die eifrigen Pedaleure aus Wolterdingen können es einfach nicht lassen. Wegen krankheitsbedingter Ausfälle war dieses Mal nur eine Mini-Gruppe der sonst rüstigen und fitten Senioren unterwegs.

12 000 Kilometer in schönen Gegenden haben sie in 33 Jahren nun zurückgelegt. Obwohl die drei Männer im Herbst ihrer Jahre sind, haben Arthur Kaiser, Organisator Dieter Preis und Johannes Schilling immer noch Spaß am Radfahren, und hoffen, dass sie auch 2018 wieder in verstärkter Form in die Pedale treten können. Es sei wegen der großen Hitze eine der anstrengendsten Touren überhaupt gewesen, erzählt Dieter Preis. "Wir konnten die Tour aber problemlos ohne E-Bike bewältigen", fügte er noch verschmitzt an.

Mit der Bahn ging es bis nach Neustadt an der Weinstraße, von dort aus dann mit dem Rad durch die Pfalz, über Deidesheim, Bad Dürkheim, Grünstadt und Alzey zum Hotel nach Wörrstadt. Die einzelnen Etappen führten unter anderem am Rhein entlang nach Nierstein, Mainz, Bingen, Rüdesheim – mit Besichtigung des Niederwald-Denkmals und Abstecher in die Drosselgasse. In Worms standen die Besichtigung des Doms und des Lutherdenkmals auf dem Programm. Weiter ging es nach Bad Kreuznach.

360 Kilometer legten sie zurück. Im November wird das Erlebte nochmals mit Bildern und Reiseberichten aufgearbeitet. Dann geht es an die Planung für die nächste Route.

Die Idee zu den Unternehmungen der Radsportbegeisterten wurde 1984 im Wolterdinger Tennis-Clubheim geboren. Gründungsmitglied Dieter Preis ist heute noch aktiv dabei, und hat als einziger an allen Touren teilgenommen. Nach mehreren Tagesfahrten kam bei den damals 22 Mitgliedern der Wunsch nach einer mehrtägigen Tour auf. Die führte 1985 in die Ortenau und an den Kaiserstuhl. Seither gab es jedes Jahr einen mehrtägigen Radausflug.

Höhepunkte in den vielen Jahren, die alle immer unfallfrei überstanden, waren unter anderem das Emsland, die Lüneburger Heide, das Münsterland, das Elsass, das Altmühltal und der Abstecher in den Thurgau.