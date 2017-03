Donaueschingen Trautel Oberbeck über tibetische Flüchtlingskinder: "Die Kinder sind zufrieden und lachen viel"

Auf einen Kaffee mit Trautel Oberbeck, die vor über zehn Jahren in Donaueschingen eine Hilfsorganisation für tibetische Flüchtlingskinder gründete und nun zum siebten Mal das Kinderdorf in Dharamsala im Norden Indiens besucht.

Wie sind Sie auf die tibetischen Flüchtlingskinder aufmerksam geworden?

Seit meiner Jugend hegte ich den Wunsch, einmal Tibet zu besuchen. Grund war das Buch „Sieben Jahre in Tibet“ von Heinrich Harrer, das ich mit großer Leidenschaft las. Vor etwa 23 Jahren erfüllte sich dieser Wunsch, als ich mit meinem Mann und Sohn nach Nepal reiste. Dort lernten wir einige Tibeter und deren Sorgen und Nöte kennen. Wieder zu Hause angekommen, wussten wir, dass wir diesen tibetischen Flüchtlingen helfen wollten.

Haben Sie diese Entscheidung gleich umgesetzt?

Nein, erst durch eine Veröffentlichung vor etwa zwölf Jahren wurden wir auf die Adresse des Kinderdorfes in Indien aufmerksam, in dem tibetische Flüchtlingskinder leben. Wir nahmen Kontakt auf und baten um die Patenschaft eines Kindes.

Und wie ging es dann weiter?

Wir erhielten per Post die Familiengeschichte eines 13-jährigen Jungens, dessen Eltern im Asyl in Indien verstorben waren. Diesen Jungen unterstützten wir fünf Jahre finanziell mit Schulgeld, Briefen und kleinen Geschenken. Anschließend haben wir noch zwei Jahre sein Studium finanziert, bis er zu seinem Onkel zog.

Haben Sie dann erneut eine Patenschaft übernommen?

Ja, wir baten erneut um eine Patenschaft eines Mädchens. Dieser Wunsch erfüllte sich schnell mit der heute 19 Jahre alten Sonam, die von uns unterstützt wird und wie ein Enkelkind für uns ist. Sie will demnächst in Dehli Medizin studieren.

Wo genau liegt das Kinderdorf?

Das SOS-Kinderdorf Dharamsala liegt am der nördlichen Grenze Indiens in rund 2000 Metern Höhe. Das Kinderdorf wurde 1963 gegründet und ist das erste, das tibetische Flüchtlingskinder aufnahm.

Wie viele Kinder leben hier und in welcher Altersgruppe?

Heute leben hier rund 2000 Kinder ohne ihre leiblichen Eltern in Familien-Gruppen bei Pflegeeltern. Die Kinder sind verwaist, wurden verlassen oder werden von den Eltern ins Dorf geschickt, weil diese sie nicht versorgen können. Die Betreuung und Ausbildung erfolgt ab einem Alter von null Jahren im Baby-Home, Kindergarten sowie in verschiedenen Schulformen bis zur mittleren Reife oder zum Studium.

Wie gestaltet sich das Leben für die Kinder im Dorf?

Die Kinder leben im Familienverbund mit einer Hausmutter und rund zwei Dutzend verschieden alten Kindern in eigenständigen Einheiten in einem Haus mit Küche und anderen Einrichtungen. Die Beschaffenheit ist mehr als bescheiden und sehr, sehr einfach, fast primitiv. Die Haushaltspflichten werden auf alle Kinder verteilt, mit festen Regeln und Aufgaben. Die Kinder sind hier sehr glücklich und froh, dass sie eine hervorragende Schulausbildung genießen können und gute Perspektiven für eine Ausbildung oder ein Studium haben. Und nicht auf der Straße betteln müssen. Obwohl sie wenig Freizeit haben und einfach leben, sind sie zufrieden und lachen sehr viel.

Sie gründeten dann ihr Hilfsprojekt „Leben ohne Zuhause“ in Donaueschingen. Nun sind es bereits 55 Familien, die durch eine Patenschaft einem tibetischen Kind helfen. Wie haben Sie ihr Projekt bekannt gemacht?

Im Jahr 2006 besuchte ich das erste Mal allein das Kinderdorf und fühlte mich von Anfang an dort zu Hause. Ich habe dann zu zahlreichen Info-Abenden und Vorträgen eingeladen, habe einen Flyer herausgegeben und die Mund-zu-Mund-Propaganda funktioniert sehr gut. Ich benötige keine Internet Seite, besonders die Bildvorträge nach meinen Reisen sagen viel aus. Mit diesen Veranstaltungen erreiche ich genügend Menschen, die ihre Hilfsbereitschaft einfließen lassen.

Was nehmen Sie mit auf Ihre Reisen und wie gestaltet sich Ihr Aufenthalt im Dorf?

Außer Spendengeldern nehme ich kiloweise Knetmasse, Buntstifte und Spielsachen für die Kindergartenkinder mit, die mir besonders am Herzen liegen. Ich werde stets wie ein Familienmitglied aufgenommen und gehöre einfach dazu. Das tut mir gut. Ich suche in erster Linie die von mir vermittelten Patenkinder auf, denn das ist eine Herzensangelegenheit von mir. Ich schaue, wie es ihnen geht, welche Anliegen und Wünsche sie haben. Dann ermittele ich ihre Kleider- und Schuhgröße, indem ich sie vermesse und fotografiere. Diese Informationen gebe ich dann an die Pateneltern weiter, mit denen ich im ständigen Kontakt stehe. Darüber hinaus helfe ich in der Verwaltung, organisiere gemeinsame Abendessen und Ausflüge, halte den Kontakt mit den Hausmüttern und bin einfach für alle da, vor allem für die vielen Fragen der Patenkinder.

Durch den ständigen Kontakt mit dem Dorfdirektor erfahre ich auch, wo und an was es fehlt. Dadurch konnte ich bei meinen bisher sechs Reisen auch schon viel bewirken und helfen. Meinem Mann bringe ich dann jede Menge Bilder mit, aus denen er von jeder Reise einen beeindruckenden Bildband herstellt.

Mit wie viel finanziellem Aufwand kann man ein tibetisches Kind mit einer Patenschaft unterstützen?

Mit 30 Euro im Monat ist ein Kind dort voll versorgt, mit Schule, Uniform, Essen und Trinken sowie entsprechendem Taschengeld. Dabei werden alle Kinder gleich behandelt, es ist also nicht so, dass Patenkinder bevorzugt werden.

Zur Person

Trautel Oberbeck ist 75 Jahre alt und hat ihr Projekt "Leben ohne Zuhause" gegründet, nachdem sie in den Ruhestand trat. Sie hat zwei Söhne und fünf Enkel und frischte ihre Englischkenntnisse durch Unterricht auf, bevor sie das erste Mal vor knapp zwölf Jahren nach Indien reiste. Auch den Umgang mit einer modernen Kamera musste sie erst lernen. Für die Reisen zu "ihren Kindern" hält sie sich im Fitness-Studio fit, fährt Rad, geht schwimmen und nimmt Einzelunterricht in Englisch. Die tibetischen Kinder sind zu ihrem Lebensinhalt geworden, der sie glücklich macht: "Als Dank für fünf gesunde Enkelkinder möchte ich von diesem persönlichen Glück etwas abgeben."

Spendenkonto: Postbank BIC PBNKDEFF

IBAN: DE 43 6601 0075 0207 6497 51.