vor 52 Minuten Anita Reichart Donaueschingen Trauerberatung für Kinder stellt sich vor

Die Familiengottesdienstgruppe Wolterdingen regte in der Adventszeit für einen guten Zweck zum Backen an. Jetzt ging der Erlös in Höhe von 460 Euro an die Trauerberatungsstelle für Kinder, Jugendliche und deren Angehörige mit Sitz in Rottweil.

