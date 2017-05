Donaueschingen Tolles Konzert für guten Zweck

Ein Konzert auf hohem Niveau absolvierte am Wochenende die Musikkapelle Neudingen gemeinsam mit den Zöglingen aus der gemeinsamen Jugendkapelle mit Pfohren.

In der Kirche in Neudingen musizierten die beiden Gruppen gemeinsam mit Organist Markus Klauser. Durch das abwechslungsreiche Programm führte dabei Pastoralreferent Tobias Hofmann, welcher durch seine lockere Art das Publikum immer wieder zum Nachdenken oder Schmunzeln brachte. So leitete er das Stück "Air for Band" der Jugendkapelle Pfohren-Neudingen seifenblasend ein, und suchte sich danach einen Helfer, welcher während des Stückes seine Tätigkeit weiterführte.

Mit einem Spiegel in der Hand und einer Geschichte von Mark Twain, in welcher die Beziehung eines Sohnes mit seinem Vater beschrieben wurde, leitete er dabei das Stück "Reflections" der Jugendkapelle ein.

Nicht nur die Einleitung des Stückes war dabei gelungen, sondern auch die Jugendkapelle unter der Leitung von Gerhard Feucht zeigte dabei, dass sie schon auf einem sehr hohen Niveau musizieren kann.

Auf die aktuelle politische Situation in den USA mochte Hofmann er dabei beim Stück "Blue Ridge Saga" der Musikkapelle Neudingen jedoch nicht eingehen und schmunzelte über die Stückwahl von Dirigentin Jessica Metzler, welcher bereits wohl vor Monaten klar war, dass das Thema USA bei der Aufführung aktuell sei.

Nach diesem gelungenen und unterhaltsamen Konzert ging es dann danach in der Aula der Mehrzweckhalle Neudingen mit einem Umtrunk weiter.

Der Erlös des Konzertes spendet die Musikkapelle Neudingen dem Kreistierheim Donaueschingen, das im Herbst neu gebaut wird. Hierfür muss der Trägerverein selbst rund eine Million über die Jahre beisteuern. Den Mitgliedern des Vereins ist es ein großes Anliegen, die Einrichtung zu unterstützen und somit auch den Tieren Gutes zu tun.