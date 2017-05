Haslach Tolle Partystimmung beim 3. Vorentscheid des Lokalderbys Bierkultur

Tolle Partystimmung herrschte beim 3. Vorentscheid des Lokalderbys Bierkultur trifft Musikkultur. Die Fürstenberg-Brauerei Donaueschingen und der SÜDKURIER suchen die beste Liveband im Süden.

In Haslach im Kinzigtal traten fünf Bands in den musikalischen Wettstreit. Am Ende gewannen die Straßenpoeten aus Mannheim. Sie sind damit qualifiziert für das große Finale am 24. Juni in Donaueschingen. Auf den zweiten Platz wählten Jury und Zuschauer die Band Roadstring Army aus Ulm. Sie können sich noch qualifizieren, wenn sie die meisten Stimmen aller Zweitplatzierten erhalten.Am kommenden Samstag, 27. Mai, findet der letzte Vorentscheid in Freiburg statt.