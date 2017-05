Donaueschingen Tolle Flugerlebnisse ganz ohne Risiko

Das Jedermannfliegen mit dem Donaueschinger Modellflugverein findet ein großes Publikum. Piloten jeden Alters wagen sich da an den Steuerknüppel.

Donaueschingen – Eine rasante Flugreise rund um den Riedsee konnte man mit der Donaueschinger Modellfluggruppe beim Jedermannfliegen erleben. Die moderne Technik erlaubt einen Kamera-Einbau in verschiedene Flugzeugmodelle, sodass man ähnlich wie in einem Flugsimulator den schnellen Trip in luftiger Höhe Richtung Hüfingen oder Donaueschingen mit einer Film-Brille miterleben kann. Unwillkürlich wird man dabei an das unvergessene Lied von Reinhard, nämlich "Über den Wolken", erinnert.

Jeder, ob Groß oder Klein, kann dieses Flugerlebnis ganz ohne Risiko genießen. Die Modellfluggruppe macht's möglich und feiert seit Jahren ihren Tag der offenen Tür mit einem Jedermannfliegen. Dabei können interessierte Gäste quasi wie ein Co-Pilot an der Seite eines Fluglehrers die Schulmaschinen eigenhändig steuern und bekommen so ein Gefühl für diese Leidenschaft, die seit vielen Jahren hauptsächlich, aber nicht nur Männer begeistert.

Das schöne Wetter lockte zahlreiche neugierige Gäste auf den kleinen, idyllischen Flugplatz mit Sicht auf den Riedsee, der keinen Tower benötigt. Viele nutzten natürlich das Angebot, einmal so ein Modell eigenständig durch die Lüfte zu steuern, auch Kindern und Jugendlichen wurde dieses Erlebnis nach einer Einweisung und Trockenübung ermöglicht. "Geflogen wird immer auf Sichtweite in einer Höhe von nicht mehr als 300 Metern", erklärt der Vorsitzende des Vereins, Dirk Rothhaas. Vor Aufnahme des Flugbetriebes, der an jedem Tag der Woche, aber hauptsächlich am Wochenende stattfindet, ist der Flugplatz Donaueschingen aus Sicherheitsgründen zu informieren.

Die Modell-Vielfalt reicht vom Oldtimer und Antik-Modell bis zum modernen Wettbewerb-Fluggerät, einschließlich Hubschrauber und Segelflugzeug. Besonders technikinteressierte Männer bauen sich ihren Flieger nach einem Plan oder als Bausatz. Dabei wächst natürlich die Spannung bis zum Jungfernflug. Mit einem kompletten Bausatz oder gar einem fertigen Modell kommt man schneller ans Ziel. "Es gibt Männer und auch Frauen, die bauen lieber, als dass sie fliegen. Andere fliegen lieber und wollen sich nicht erst ihr Gerät nach einem ausgeklügelten Plan zusammenbauen – und es gibt welche, die tun beides gerne", erläutert Dirk Rothhaas. Die Hobbypiloten der kleinen Flieger können froh sein, dass es in Donaueschingen noch zwei Fachgeschäfte für den Modellbau gibt: "Es gibt inzwischen stabile Kunststoffmodelle mit Fernsteuerung und die Technik wird immer zuverlässiger. Erfreulicher Weise sind die Teile heute wesentlich kostengünstiger zu haben als früher", berichtet Rothhaas, der sich allerdings noch über mehr jugendlichen Nachwuchs freuen würde.

Das Hobby dient auch der eigenen Entspannung, hinzu kommt die Geselligkeit. Und welcher Pilot kann neben dem Fliegen sogar eine Tasse Kaffee trinken? Oder das stille Gleiten seines Segelflugzeuges aus dem Liegestuhl verfolgen und dabei völlig entspannen? Thomas Schlicht hat dieses Hobby nach dem letztjährigen Jedermannfliegen für sich entdeckt und kam in diesem Jahr mit seinem eigenen Flugzeug. Und hat sich auch gleich als Neumitglied aufnehmen lassen.

Die Modellfluggruppe

Die Donaueschinger Modellfluggruppe gibt es seit 1963, sie verfügt über rund 55 Mitglieder, wobei nicht alle aktiv fliegen. Der Verein verfügt auch über eine Nachwuchsgruppe. Der Flugplatz mit einem gemütlichen Vereinsheim und Freigelände befindet sich in der Nähe des Riedsees an der B27. Neben dem Tag der offenen Tür mit dem Jedermannfliegen findet alle zehn Jahre eine Ausstellung der Modelle statt. Die nächste ist auf das Jahr 2022 terminiert. Der Verein beteiligt auch beim Kinderferienprogramm.

