Donaueschingen Tierisches Plansch-Vergnügen: Ab ins kühle Nass

Das beste Mittel gegen die Sommerhitze? Abkühlung im Wasser. Das reizt Mensch wie Tier.

So lässt sich leben – selbst bei diesen hochsommerlichen Temperaturen: Die Baaremer und auch die besten Freunde des Menschen ächzen unter dem gegenwärtigen Hitze-Hoch. Doch man muss sich nur zu helfen wissen: Abkühlung tut dringend Not. Ganz begeistert springen Zoe, Pino, Simon und Sophia denn auch in die kühlen Fluten des Donaueschinger Parkschwimmbades.

Einen ähnlichen, wenngleich dann doch noch etwas kreativeren Impuls verspürten auch die beiden Donaueschinger Amazonen Samantha Liebermann und Nadja Grüter: Sie lassen sich auf dem Pferderücken und per Trab durch die Furt beim Jägerhaus an der "Riviera" tragen. Ein wahrhaft tierisches Vergnügen im kühlen Nass – für alle Beteiligten. Bilder: Roger Müller