donaueschingen/villingen Tiefschürfend-witzige Medizin

Als Wunderheiler bringt Eckart von Hirschhausen sein Publikum zum Schmunzeln und Nachdenken

Donaueschingen (jümü) "Ich möchte Sie alle gut behandeln", versprach der Mediziner, Moderator, Zauberkünstler, Kabarettist, Comedian und Schriftsteller Eckart von Hirschhausen seinen Zuhörern im proppenvollen Mozartsaal, die ihren Hirschhausen schon zum Start mit rhythmischem Klatschen begrüßten. Und seinem Anspruch, jeder möge einen schönen Gedanken mit nach Hause nehmen, wurde der Doktor durch sein souveränes, lockeres Auftreten, seinen Charme, seinen Humor und seine tiefschürfende Art und Weise, die Menschen auch über ernste Themen zum Nachdenken zu bewegen, in jeder Minute gerecht.

Dabei bediente er sich gekonnt seines medizinischen Wissens, spielte den Wunderheiler bei einer blutrünstigen Blinddarmoperation, verzauberte mit Magie zum Anfassen, brachte das Publikum stimmlich und tänzerisch in Wallung – und berührte die Herzen mit deutschen Texten zu Bob Dylans Song zum Tod seines Sohnes Conor und zu Eric Claptons "Tears in heaven".

Dass die Leute zwei Stunden am Stück lachen, liegt Hirschhausen nicht am Herzen – vielmehr die Pflegekräfte, die er als "Helden des Alltags" bezeichnete und seine Stiftung "Humor hilft heilen" sowie die Aktion "Rote Nasen – Clowns im Krankenhaus". Der Erlös aus dem Verkauf von Roten Nasen an diesem Abend wird übrigens in der Region eingesetzt, versprach Hirschhausen.