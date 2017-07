Donaueschingen Thomas Albiez ist Rotary-Präsident

Der IHK-Chef übernimmt in Donaueschingen das Amt von Gerhard Gaiser und verspricht: Pro Rotarier wird ein Baum gepflanzt.

Donaueschingen – Bei der Präsidentschaftsübergabe des Rotary-Clubs Donaueschingen übernahm der Hauptgeschäftsführer der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg, Thomas Albiez, das Amt von seinem Vorgänger, dem früheren Schulleiter der Gewerblichen Schulen Donaueschingen, Gerhard Gaiser. Dabei betonte der neue Präsident, dass auch das Rotaryjahr 2017/2018, das er unter das Motto „Rotary – macht den Unterschied“ stellte, durch den Dienst am Nächsten geprägt sein werde. „Wir führen vor Ort und international bestehende Programme fort und werden neue entwickeln. Zudem wollen wir die Jugend fördern und einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten“, sagte Thomas Albiez.

In der Rückschau auf das rotarische Jahr 2016/17 hatte der scheidende Präsident Gerhard Gaiser Clubaktivitäten und Clubleben noch einmal aufgezeigt. Sein Wohnort Schiltach war Ziel mehrerer Erkundungen der Clubfreunde. Ein Höhepunkt seiner Präsidentschaft war der Besuch beim französischen Partnerclub Belleville, verbunden mit der Feier des 25-jährigen Begegnungsjubiläums. Vorträge und Exkursionen mit wirtschaftlichen und infrastrukturellen Bezügen führten zu neuen Erkenntnissen und Betrachtungen. Zentrales Förderprojekt des Clubs war die Unterstützung des Aufbaus eines Sozial- und Kulturzentrums in Bolivien, das Gerhard Gaiser ein Herzensanliegen war und ist.

Ein umfangreiches und detailliertes Clubprogramm für 2017/2018, das Thomas Albiez vorstellte und erläuterte, fand einmütige Zustimmung. In seiner Antrittsrede sprach Thomas Albiez auch die Verpflichtung an, dass für jedes Mitglied des Rotary-Clubs Donaueschingen ein Baum gepflanzt werden soll, um die Nachhaltigkeit des rotarischen Wirkens zu symbolisieren.

Noch in seiner Amtszeit zeichnete der scheidende Präsident Gerhard Gaiser die rotarischen Freunde Norbert Willmann und Tilmann Rothweiler mit der internationalen Rotary-Medaille „Paul Harris Fellow“ aus, wie schon vorher die Mitglieder Roman Dries und Christian Haas, mit der ihre Verdienste um rotarische Projekte und Aktivitäten sowie um das Clubleben gewürdigt wurden.

Rotary

Rotary ist die älteste internationale Serviceclub-Organisation der Welt. Die 33 100 Rotary-Clubs in mehr als 200 Ländern verfügen über 1,2 Millionen Mitglieder. In Deutschland sind es heute fast 52 000 Mitglieder in 1011 Clubs. Der Rotary-Club Donaueschingen wurde 1991 gegründet. Er hat 40 Mitglieder.