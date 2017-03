Donaueschingen Theaterspaß auf feine englische Art in Donaueschingen

Die Premiere der neuen Produktion des English Theatre der Reaslchule findet am 25. März statt.

Donaueschingen (hofi) Wieder hebt sich der Vorhang für ein neues Projekt des English Theatre der Realschule: am Samstag, 25. März, rollt Pat Cooks Erfolgsstück "Wanted! Lillith Mansfield" über die Bühne der Bürgerhalle Aasen.

Es geht es um die geheimnisvolle Erfolgsschriftstellerin Lillith Marlitt. Zunächst aber versuchen zwei alte Damen einen Mann für ihre Nichte Ann zu angeln, mit allen möglichen Tricks und Fallen. Für Turbulenzen ist gesorgt, und es kommen sogar – für literarisch Interessierte – Original ShakespeareSzenen aus Macbeth mit den drei Hexen, "As You Like it" und Henry V., denn zwei ehemalige Schauspielerinnen wollen sich klassisch zeigen. So sorgt die junge Truppe des English Theatre der Realschule unter der Leitung ihres Stage Managers Martin Hoyer für beste Unterhaltung, auch wenn alles in feinstem Englisch abläuft.

Natürlich dürfen bei der Show die Dancing Queens mit ihren rassigen Tänzen und die Golden Girls mit ihren hinreißenden Songs nicht fehlen. Die ganze Truppe opferte ihre Fastnachtsferien, und der Probenbesucher ist einfach hingerissen und fasziniert von den jungen Akteuren, wenn sie wie bei bei der Aufnahmeprüfung in der Hannoveraner Schauspielschule sich bewegen, sich bewegen ohne zu spielen oder ihre Gefühle und Stimmungen effektiv und rührend zeigen. Martin Hoyer leistet wirklich ganze Arbeit, wenn er die jungen Leute durch Lob und wegweisende Kritik auf noch vorhandene Schwächen zu Höchstleistungen anspornt. Und das junge Team der Realschule kann darauf hoffen, dass es erfolgreich den Saal rocken und die Zuhörer, ob jung oder älter, bestens unterhalten kann. Diese großartige Show sollten sich Theaterfreunde nicht entgehen lassen.

Die Premiere zu Pat Cooks Stück "Wanted! Lilith Mansfield" findet am Samstag, 25. März, 19.30 Uhr, in der Bürgerhalle Aasen statt. Weitere Vorstellungen sind am Freitag, 31. März, und Samstag, 1. April, jeweils um 19.30 Uhr. Karten zu sieben Euro für Erwachsene und für fünf Euro für Kinder gibt es im Vorverkauf bei Morys Hofbuchhandlung, über die Homepage www.maiskolbenbande.de sowie an der Abendkasse zu neun und sieben Euro.