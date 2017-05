Donaueschingen Tennisclub Pfohren setzt auf Freizeitsport

Der Ligasport ruht. Beim Tennisclub Pfohren setzt man daher voll und ganz auf die Freizeitsportler

Der 40. Geburtstag des Tennisclub Pfohren fällt in die Zeit eines moderaten Aufschwungs, in der die aktuell 48 Mitglieder sich vor jeder Saison für einen guten Zustand der beiden Tennisplätze auf dem Vereinsgelände in unmittelbarer Nähe zum Riedsee engagieren.

Die Teilnahme an den sportlichen Wettbewerben ruht für den Moment, doch ist es ihnen ein Anliegen, alles dafür zu tun, das Tennis als Freizeitsport weiter anbieten zu können. Wer sich für den sportlichen Wettkampf interessiert, wirkt parallel zu seinen Trainingsmöglichkeiten auf den Pfohrener Tennisanlagen einfach in einem der benachbarten Tennisvereine mit.

Seit fünf Jahren leitet Jens Müller als Vorsitzender mit seinem Team den Tennisclub, der alles dafür unternimmt das Vereinsheim mitsamt den Anlagen in gutem Zustand zu erhalten. Seit Jahren legt Birgit Kapust mit ihrer Kassenführung die Basis des für den Unterhalt notwendigen finanziellen Engagements. Der gute Zustand der Tennisplätze ermöglichte die Einführung eines regelmäßigen Trainingsangebotes am Freitagabend. Er sorgt aber auch immer wieder für Anfragen von Firmen oder anderen Vereinen, die einen der Plätze für ein paar Trainingsstunden mieten.

Nicht benötigt wird derzeit Tenniscourt Nummer drei. Der Tennisclub entschloss sich dazu, den Unterhalt auf das Notwendigste zu reduzieren, sodass er bei Bedarf relativ rasch wieder bespielbar ist. Dieser kann sich bald einstellen, da Geschäftsführer Philipp Eike vom benachbarten Riedsee-Camping plant, den Tennis-Hartplatz auf dem Campinggelände in einen Multifunktionssportplatz umzubauen und sich die Nutzung von einem der Tennis-Sandplätze des Tennisclubs durchaus vorstellen könnte.

Der Tennisclub Pfohren stellt seinen Mitgliedern während der gesamten Saison Tennisbälle für ihre Übungsstunden bereit. Zudem fördert er in geselligen Veranstaltungen und Grillabenden auf dem Vereinsgelände den Zusammenhalt.

Da die meisten seiner Mitglieder bereits in anderen Vereinen eingespannt sind, verzichtet der Tennisclub darauf, am Dorfjubiläum mit einem eigenen Angebot teilzunehmen. Die Neuwahlen betätigten Daniel Kech als stellvertretenden Vorsitzenden. Neue Schriftführerin ist Laura Kapust, die das Amt von Silke Kefer übernimmt.