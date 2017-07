Donaueschingen Technischer Ausschuss: Knappes Ja für die Grüninger Halle

Die Hoffnung, dass sich die Kosten für den Neubau einer Halle in Grüningen reduzieren lassen, konnten nicht erfüllt werden. Die Verwaltung hätte das Projekt gerne geschoben, doch der Ausschuss möchte den Neubau realisieren.

Zufriedene Gesichter bei den Grüningern. Auch wenn es eine knappe Entscheidung war: Der Technische Ausschuss hat sich gegen den Vorschlag der Verwaltung ausgesprochen, auf den Bau der Mehrzweckhalle weitere vier Jahre zu verzichten. Geschlossen sprachen sich die FDP, die SPD und die Grünen dafür aus, das Projekt nicht zu schieben und brachten einen Gegenantrag zum Verwaltungsvorschlag auf den Tisch: Es sollte auf jeden Fall mit der Realisierung der Grüninger Halle begonnen werden.

Ausschlaggebend war aber das gespaltene Stimmverhalten der CDU. Denn während sich die GUB für eine Schiebung aussprach, schlossen sich bei den Christdemokraten nur drei der fünf Stadträte dem Verwaltungsvorschlag an. Wolterdingens Ortsvorsteher Reinhard Müller konnte den Wunsch der Grüninger Nachbarn gut nachvollziehen und stimmte gegen seine Fraktion. Ausschlaggebend war auch Karin Stocker-Werb, die in Vertretung von Johannes Fischer im Ausschuss saß: Sie enthielt sich. Ihre Stimme wurde deshalb zwar nicht gezählt. Doch hätte sie sich im Sinne ihrer Fraktion entschieden, wäre bei einem Stimmgleichstand der Vorschlag von FDP/SPD/Grüne abgelehnt geworden. So stand es sieben Stimmen für die Halle und sechs Stimmen für eine Schiebung.