Donaueschingen Tag des Mädchenfußballs im Anton-Mall-Stadion

SSC Donaueschingen 1976 und Fußballverband laden ein

Zum Tag des Mädchenfußballs lädt der SSC Donaueschingen 1976 in Kooperation mit dem südbadischen und dem deutschen Fußballverband ein. Am Samstag, 8. April, von 14 bis 17 Uhr können alle interessierten Mädchen der Jahrgänge 2003 bis 2008 an diesem kostenfreien fußballerischen Schnuppertag im Donaueschinger Anton-Mall-Stadion teilnehmen. Die Veranstalter haben ein interessantes und kurzweiliges Trainings- und Turnierprogramm auf die Beine gestellt, zu dem unter anderem ein Stützpunktrainer des südbadischen Fußballverbands anreist. Auch die Mädchentrainer des SSC Donaueschingen werden den Tag mitgestalten. Weitere Details sowie eine formlose Anmeldemöglichkeit unter www.sscdonaueschingen.de.Bild: Kai Sauser