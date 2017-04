Donaueschingen TV Wolterdingen mit Ehrungsmarathon  und dem Wunsch nach Modernität

Der Wolterdinger Turnverein möchte sich moderner präsentieren. Das und mehr erfuhren die Mitglieder bei der Hauptversammlung

Der TV Wolterdingen möchte sich moderner und zeitgemäßer aufstellen. So will man noch in diesem Jahr einen Internetauftritt realisieren. Auch die Bubenriege plant man in 2017 wieder auf die Beine stellen, die Jungs stehen in den Startlöchern, es fehlt nur noch an einem Übungsleiter. "Sport garantiert Fitness und lässt einem nicht einrosten", brachte es Vorsitzender Elmar Gehringer auf den Punkt.

So waren auch im abgelaufenen Vereinsjahr wieder einige Übungsleiterinnen auf Fortbildungen, um immer auf der Höhe der Zeit zu sein und optimalen Unterricht zu geben. "Zwar werden die Fortbildungen vom Verein getragen, dennoch müssen die Übungsleiter die Zeit selber investieren, was aller Ehren wert ist", so Gehringer.

Nichtsdestotrotz sucht man permanent neue Übungsleiter, hat man hier doch – wie viele andere Vereine auch – nicht unbedingt Personalüberschuss. Dennoch wurde sehr zur Freude der Anwesenden in der Versammlung mitgeteilt, dass man mit einer Abordnung am diesjährigen Gauturnkinderfest in Bad Dürrheim teilnehmen wird. Nach wie vor bleibt der Mitgliedsbeitrag auf extrem niedrigen Niveau, und das will man beim TV Wolterdingen auch weiter so beibehalten.

Bei den Wahlen wurde der seit bereits einem Vierteljahrhundert in der Vorstandschaft tätige Vorsitzende Elmar Gehringer auch für die nächsten beiden Jahre bestätigt. Kassiererin bleibt Sabine Götz, Beisitzer Michael Demond wurde ebenfalls im Amt bestätigt, lediglich Helga Zwick wurde von Marina Durler beerbt, wie auch Sieglinde Keller die Nachfolge von Kerstin Maier antreten wird. Das Amt des Oberturnwarts bleibt zwar auch weiterhin vakant, dennoch steht hier eine aussichtsreiche Kandidatin in den Startlöchern.

Am Ende folgte dann ein wahrer Ehrungsmarathon: Für 15 Jahre Mitgliedschaft wurden Angelika Hessemann, Silvia Wilhelm, Alma Kromer, Roswitha Klein, Olga Müller, Gerda Ruf, Stefanie Reichart, Thomas Scheible, Marlies Faller, Sarah Götz, Linda Gehringer, Maria Walter, Sabine Merkel, Sabine Götz, Klaus Egle, Marianne Weisert, Rosi Weinert und Christof Kopp geehrt. Für 25 Jahre Vereinstreuer erhielten Diana Koffler, Christa Schrenk, Antje Heim, Andrea Demond, Tina Vogler, Antonia Doser, Ramona Albert, Eva Maria Boll, Lisa Gehringer, Lydia Egle und Uwe Zehl die silberne Nadel. 40 Jahre und goldene Ehrennadel: Lore Degen, Otto und Ursula Schmiederer, Joachim Börsig. Ganze 50 Jahre sind Reinhold Hennemann und Werner Vogt dabei.