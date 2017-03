Superspalte

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Auqari

Bäder-Concept übernimmt das Ruder

Hüfingen (hon) Nachdem die Chefstelle im Familien- und Freizeitbad Aquari in den vergangenen Jahren immer wieder neu besetzt werden musste und auch die jüngste Stellenausschreibung kein Ergebnis brachte, wird die Stadt die beliebte Einrichtung nicht mehr in Eigenregie betreiben. Bürgermeister Michael Kollmeier gab im Gemeinderat einen nicht-öffentlich gefassten Beschluss bekannt, wonach das Freiburger Unternehmen Bäder-Concept das Hallenbad in Zukunft betreuen wird. Bäder-Concept hatte das Blumberger Panoramabad betrieben, der Vertrag wurde nach einem Jahr nicht verlängert.

Hohenstraße

Sanierung schlägt mit 385 000 Euro zu Buche

Hüfingen (hon) Die Sanierung der Hohenstraße wird die Tiefbaufirma Storz aus Donaueschingen übernehmen. Das Straßenbau-Unternehmen hat mit rund 385 000 Euro das günstigste Angebot abgegeben. Wenn die Straße schon einmal aufgerissen wird, dann werden auch gleich neue Kanäle beziehungsweise Leitungen für Wasser, Fernwärme, Breitband und die Straßenbeleuchtung verlegt.

Kolpingfamilie

Vortrag über Peru im Pfarrheim

Hüfingen – Die Kolpingsfamilie Hüfingen lädt Montag, 20. März, um 20 Uhr im katholischen Pfarrheim zu einem Vortrag über Peru ein. Referenten des Multimedia-Vortrags sind Gaby Salm aus Villingen-Schwenningen und Josef Hirt aus Brigachtal.

Schnelles Internet

Infoveranstaltungen zur Breitbandversorgung

Bräunlingen – Die Stadtverwaltung Bräunlingen und der Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar informieren die Unterbränder am Mittwoch, 22. März, 18.30 Uhr, im Gasthof Sternen-Post über den bevorstehenden Breitbandausbau. Bereits zwei Tage zuvor, am Montag, 20. März, findet ein Infoveranstaltung in Waldhausen statt. Sie beginnt um 20 Uhr im Rathaus/Gemeindesaal. Es gibt Informationen zur Glasfasertechnik, zum Hausanschluss und zu den Kosten und zur Baumaßnahme.