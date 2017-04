Donaueschingen Stuttgarter Kammerorchester spielt im Strawinsky-Saal

Das Stuttgarter Kammerorchester wurde bald nach dem Zweiten Weltkrieg von Karl Münchinger gegründet. Seit den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts war das Ensemble in der Konzertreihe der Gesellschaft der Musikfreunde regelmäßiger Gast in Donaueschingen. Heute steht das Kammerorchester unter der Leitung von Matthias Foremny, und das Orchester hat sich seit dem langjährigen Chefdirigenten Dennis Russel Davies, heute Ehrendirigent des Ensembles, verstärkt auch um Werke des 20. Jahrhunderts gekümmert. Im Donaueschinger Konzert am Sonntag, 23. April, um 19 Uhr im Strawinskysaal der Donauhallen, spielt es von Bach die Sinfonie B-Dur (Hamburger Sinfonie Nr. 2) und von Mozart die Sinfonie Nr. 29 A-Dur KV 201. Die Solistin des Abends, Alexandra Coninova (Violine) interpretiert zusammen mit dem Kammerorchester ein modernes, sehr bewegendes Werk des zeitgenössischen lettischen Komponisten P?teris Vasks (*1946) – Vox Amoris, Fantasy für Violin and String Orchestra (2009). Karten für dieses Konzert gibt es im Vorverkauf im Amt für Kultur, Touristik und Marketing, Donaueschingen, Telefon 0771/857 266, im Internet unter www.musikfreunde-donaueschingen.de sowie an der Abendkasse. Bild: Reiner Pfisterer