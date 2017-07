Donaueschingen Sturmlauf gegen eine Kostenexplosion

Stadtbusmonatskarte wird 70 Prozent teurer. Stadt sucht nach abfedernder Lösung.

Der neue Stadtbus kommt und soll mit einer rasch wachsenden Nutzerzahl die Innenstadt vom Autoverkehr entlasten. Doch noch bevor der neue Stadtbus beim Herbstfest im Oktober offiziell an den Start gehen wird, drohen nun unerwartet herbe Fahrgast-Verluste. Grund ist die Umstellung auf das kreisweit geltende Tarifsystem der VSB. Das bedeutet eine 70-prozentige Verteuerung der Monatskarte für jene Schüler, die den Stadtbus nutzen. Die Stadtverwaltung hat nach Elternprotesten vom Gemeinderat den Auftrag erhalten, nach einer einvernehmlichen Lösung zu suchen.

Rund 300 000 Euro schießt die Stadt zunächst pro Jahr für den neuen Stadtbus zu – rund das Zehnfache des bisherigen Zuschusses. Wenn die prognostizierten Nutzerzahl Realität werden sollten, dürfte sich der Zuschuss deutlich reduzieren.

Danach sieht es nun aber erst einmal nicht aus. Denn mit der Umstellung im Oktober wird der kreisweit einheitliche Tarif der Verkehrsbetriebe Schwarzwald-Baar (VSB) eingeführt. Damit wird das Fahren auf längeren Strecken zwar günstiger, die kurzen Strecken in der Stadt werden aber deutlich teurer, weil es keinen Kurzstreckentarif gibt. Diesen Mangel hat man bei der VSB inzwischen erkannt. Man arbeitet an einer Lösung, deren Einführung aber noch nicht in Sicht ist.

Deshalb droht ab Oktober eine happige Erhohung. Derzeit zahlen die Eltern der Schüler, die mit dem Stadtbus zur Schule fahren, 23 Euro im Monat. Künftig müssten sie 39 Euro berappen. Entsprechend formiert sich Widerstand gegen diesen Tarif an den Schulen, aber auch im Gemeinderat und bei der Stadtverwaltung. Der Elternbeirat des Furstenberg-Gymnasiums hat bereits einstimmig beschlossen, die Entscheidung des Stadtbusbetreibers VBG (Verkehrsgemeinschaft) nicht mitzutragen. Hier nehmen zwischen 50 und 60 Schüler täglich den Stadtbus. Nicht anders sieht es bei der benachbarten Erich-Kästner-Grundschule aus. "Einige Eltern haben uns schon gesagt, dass sie ihre Kinder künftig mit dem Auto fahren werden", sagt Schulleiterin Gabriele Lindemann. Damit würde sich der ohnehin schon starke Bring- und Holverkehr auf der Humboldtstraße noch verstärken. Auch in der Schulleiterrunde habe man sich gegen die Erhöhung ausgesprochen, meinte Lindemann. Gemeinderat und Stadtverwaltung wollen die Eltern nicht mit dieser hohen Verteuerung belasten. Man setzt hier auch auf den geplanten Kurzstreckentarif. Dieser wird aber nicht zum 1.Oktober kommen. Der Gemeinderat lässt nun prüfen, was die Übernahme der Tariferhöhung durch die Stadt monatlich kosten würde. Immerhin geht es um 60 000 Fahrten im Jahr, die man nicht verlieren möchte.

Die Schülerbeförderung im Land

Die Schülerbeförderung ist seit Jahrzehnten ein Reizthema, weil Familien auf dem Land auf Bus und Bahn angewiesen sind und für die Beförderung der Kinder über die Jahre tief in die Tasche greifen müssen.