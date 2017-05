Donaueschingen Storchennest mit Stromanschluss und bester Verkehrsanbindung über B 27/33 bei Donaueschingen

Auf einem Strommast, direkt über der viel befahrenen B27/33 bei Donaueschingen, hat sich ein Storchenpaar ein Nest gebaut. Der Nachwuchs ist bereits geschlüpft und hält die Eltern auf Trab. Ein Elternteil passt auf, der andere besorgt Nahrung. Die Kleinen genießen derweil die Aussicht auf die Blechlawine unter ihnen. Mit Bildergalerie und Video!

Ein-Zimmer-Wohnung mit Stromanschluss und hervorragender Verkehrsanbindung: Letzteres dürfte dem Storchenpaar auf dem Mast der 380 Kilovolt-Leitung entlang der B 27 egal sein. Sie können auf hervorragende Flugeigenschaften zurückgreifen. Was sie bewegt hat, ausgerechnet an dieser lauten und für Flugartisten nicht ganz ungefährlichen Stelle zu bauen, bleibt ihr Geheimnis.

Jedenfalls hat sich das Paar nach einjähriger Bauzeit im luftigen Appartement an der Abfahrt Donau-Mitte wohnlich eingerichtet, um Nachwuchs groß zu ziehen. Die Jungen sind bereits geschlüpft und halten ihre Eltern auf Trab. Gelegentlich blinzeln sie neugierig über den Nestrand, als ob sie sich fragen: "Was da wohl so lärmt?"

Die Beringung des Nachwuchses dürfte hier oben jedoch zum Abenteuer werden.