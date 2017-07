Donaueschingen Storch bringt viele Babys

Bestes Nachwuchs-Jahr auf der Baar und in Deutschland seit Jahrzehnten

Es klappert derzeit mächtig auf den Baaremer Dächern, so als würden sich die Störche selbst applaudieren. Dazu hätten sie auch allen Grund, denn so viel Nachwuchs haben die in den letzten Jahren wieder deutlich mehr gewordenen Storchenpaare seit Jahrzehnten nicht mehr groß gezogen. Storchenberinger Friedrich Widmann aus Neudingen spricht von einem Rekordjahr in Deutschland und auf der Baar. Er zählt in seinem Revier von Aulfingen bis Aldingen 56 Jungstörche.

Anders als im nasskalten Frühjahr 2016 mit einigen Verlusten waren die Bedingungen im sonnigen und trockenen Frühjahr offensichtlich optimal. Sieben junge Vögel gibt es in Neudingen, Aasen, Allmendshofen und Pfohren zählen je sechs, Wolterdingen vier, Geisingen und Unterbaldingen je drei Störche. Je zwei Jungtiere beringte Widmann in Sumpfohren, Aulfingen, Schura, Sunthausen, Aldingen und Tuningen. Auf Strommasten wird auch gerne gebrütet: drei Tiere in Kirchdorf, zwei beim Schafstall Frank in Hüfingen und drei an der B 27 in Donaueschingen.

Pech hatte Gutmadingen. „In einem Streit unter Störchen wurde das Gelege aus dem Nest geworfen, mutmaßt Widmann. Ein totes Tier lag im Nest in Sumpfohren und auch jene auf der Tuninger Kirche starben.

Ob ein genaues Buchführen durch Beringen weitergeführt wird, ist offen. Die Population der Störche hat sich, auch durch Aufzuchtmaßnahmen, so stark erholt, dass sie nicht mehr als bedroht gilt. Von den drei Beringungszentralen in Deutschland erspare sich inzwischen eine die Beringungen, so Widmann.