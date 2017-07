Donaueschingen Steiert ist neuer Vize-Kommandant

Der Heidenhofener wird einstimmig zum Stellvertreter in Aasen gewählt.

Aasen (ewk) Aus beruflichen Gründen gibt der langjährige stellvertretende Abteilungskommandant Patrick Schretzlmeier sein Amt bei der Abteilungswehr Aasen auf. Berufliche Verpflichtungen mit Außendienstzeiten machen die erforderlichen Fortbildungen für den engagierten jungen Wehrmann unmöglich. In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung wählten die Aasener Wehrmänner Thorsten Steiert aus Heidenhofen mit einem einstimmigen Votum und ohne Enthaltungen zu ihrem künftigen stellvertretenden Kommandanten. Am 13. Juli lädt die Feuerwehr Aasen alle Landjugendmitglieder zu einem Spiel- und Informationsabend ein. Auftakt ist um 19.30 Uhr auf dem Aasener Schulhof. Im Laufe des Abends wird das Gerätehaus vorgestellt und ein Film über die Aufgaben der Feuerwehr gezeigt. Beim abschließenden Hock ist Gelegenheit, mit erfahrenen Feuerwehrleuten ins Gespräch zu kommen. Am 29. Juli steigt das Feuerwehr-Grillfest, am 7. August nimmt die Aasener Wehr an der Funkübung in Hubertshofen teil. Ende August ist Anmeldeschluss zum Jahresausflug im Oktober.