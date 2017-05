Donaueschingen Start in die Donaueschinger Rock'n'Roll City-Jamboree

Klasse Warm-up am Freitagabend in die City-Jamboree. Die Bar Centrale und das Irish Pub sind seit vielen Jahren beim Auftakt mit von der Party, neu hinzugekommen ist jetzt das Twist, in dem sich die Fans in stilechter Kleidung zur Musik der "Booze Bombs" präsentierten.

Am heutigen Samstag geht es dann um 18 Uhr weiter auf dem Alten Festhallenplatz mit dem Open-Air von "Billy Bob an the Buzzers". Ab 21.30 Uhr spielen dann in der Alten Hofbibliothek "The Same Old Shoes", im Irish Pub "Black Raven", in der City Pizzeria "Howlin Lou & His Whip Lovers", in der Bar Centrale "Eddy Ray Cooper & The Nice Two", im Fürstenberg Bräustüble "Mississippi Queen", im Twist "Johnny Trouble" und im Hirschen "The Lonesome Drifters". rom/Bilder Roger Müller