Donaueschingen Stahlhelme und andere Wehrmachtsdevotionalien auch in Donaueschingen

Wehrmachts-Relikte wurden auch in der Donaueschinger Kaserne gefunden. Nun will die Bundeswehr bundesweit Standorte durchsuchen.

Der Skandal um den rechtsextremen Oberleutnant Franco A. in der Bundeswehr weitet sich aus. Generalinspekteur Volker Wieker ließ nun alle Kasernen in Deutschland auf das Vorhandensein von Wehrmachtsdevotionalien untersuchen. Die Überprüfung soll bis zum 16. Mai abgeschlossen sein, ein Zwischenbericht werde bis zum morgigen Dienstag vorgelegt. Bei der Untersuchung wurden die internen Ermittler auch in Donaueschingen fündig. Nach den bisherigen Erkenntnissen sollen eine Vitrine mit Stahlhelmen der Wehrmacht sowie ein Besprechungsraum mit einer Art Bleistich eines bewaffneten Wehrmachtssoldaten sowie mit Orden und einem nachgebauten Maschinengewehr dekoriert gewesen sein. Unsere Redaktion sprach am Wochenende mit einem Kenner der Räumlichkeiten. Der Mann, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, war dort jahrelang beschäftigt und hat detaillierte Erkenntnisse über die Gesamtanlage.

Nach seinen Erinnerungen soll es mehrere Zimmer im Kasernengebäude gegeben haben, an denen Landser-Gemälde an den Wänden zu sehen gewesen seien. „Das waren insgesamt vielleicht fünf Zimmer, in denen es solche Malereien gab“, sagt der Mann. Die Bilder seien auf die ockerfarbenen Wände aufgetragen worden. der Urheber sei ihm und wohl auch allen anderen Verantwortlichen unbekannt. Auf einem der Gemälde habe ein Wehrmachtssoldat ein großes Maschinengewehr auf der Schulter getragen. Die Malereien seien ausschließlich mit schwarzer Farbe ausgeführt gewesen, sie hätten auf einem zusätzlichen weißen Untergrund somit fast holzschnittartig gewirkt. Die Werke seien mehrere Meter groß gewesen.

Die Räume mit den Gemälden seien als Mannschaftsunterkünfte genutzt, die Zimmer seien sehr groß gewesen. Er könne nicht ausschließen, dass die Zimmer mit den Gemälden in der Nachkriegszeit auch von französischen Soldaten genutzt worden seien. In der Kaserne hatten zuletzt deutsche und französische Soldaten gewohnt. „Die Franzosen waren in den unteren Stockwerken, die Bundeswehr oben drüber“, schildert der Mann. Die Kaserne wird in Teilen aktuell als Flüchtlingsunterkunft genutzt. In dem von den Asylbewerbern genutzten Räumen sei auszuschließen, dass solche Devotionalien zu sehen seien.

„Wandbilder nicht zu übersehen“

Die Bilder mit den großen Landser-Gemälden seien zuletzt nicht mehr vorhanden gewesen. „Im Jahr 2012 oder 2013“ seien diese Gebäudebereiche saniert worden. Wie immer hätten sich bei Baumaßnahmen hierzu zu je 50 Prozent die Regierungen in Paris und Berlin sowie früher in Bonn die Kosten exakt geteilt. Die Baufreigaben seien immer von den Verteidigungsministerien erteilt worden. Es habe Bauleitungen gegeben, die mit den Ministerien eng zusammen gearbeitet hätten. Vor dieser Sanierung habe es eine gemeinsame Begehung aller Räume gegeben. Dabei seien die Landser-Bilder für alle deutlich zu sehen gewesen. „Es war dann aber klar, dass der Putz ohnehin abgeschlagen werden musste.“ Diese Bauphase sei das Ende der Großgemälde gewesen.

Bei der Untersuchung der Kaserne im Auftrag des Generalinspekteurs sollen die Ermittler nun in Donaueschingen zwischen Hindenburgring, Villinger- und Friedhofstraße auch auf eine Vitrine mit Wehrmachtshelmen gestoßen sein. „Ja, diese Vitrine gibt es“, bestätigt der Informant im Gespräch mit dem SÜDKURIER. „ Die Helme sind auf dem Gelände ausgegraben worden“, erinnert er sich. Etwa im Jahr 2002 sei wiederum in Paris und Berlin entschieden worden, an der Stelle eines alten Hauses auf dem Gelände eine große, neue Standortverwaltung zu errichten. Die Baustelle sei – „es war vermutlich das Jahr 2003“, plötzlich eingestellt worden. „Bauarbeiter haben nach Abriss des Hauses eine Grube für ein Großfundament für den Neubau ausgehoben“, berichtet er weiter. Mit Bagger, Pickel und Schaufel sei man dann im Erdreich auf militärische Ausrüstungsgegenstände gestoßen. Nach dem Baustellen-Stopp sei auch auf Grund vermuteter Munitionsrückstände sehr vorsichtig und kleinteilig weitergegraben worden. „Gefunden wurden dann unter anderem die in der Vitrine ausgestellten Stahlhelme, aber auch Gasmasken, und Tellerminen“, schildert er. Die Minen seien, das habe sich erst später herausgestellt, ohne Sprengstoff gewesen. Es sei lange gerätselt worden, weshalb vermutlich die Wehrmachtssoldaten hier diese Utensilien vergraben hatten. Vermutlich, damit sie nicht den Franzosen beim Einmarsch gegen Ende des Krieges in die Hände fielen.

„Ausgrabungen waren bekannt“

Die Ausgrabungen müssen nach Auffassung des ehemaligen Streitkräftemitarbeiters auch im deutschen Verteidigungsministerium bekannt gewesen sein. „Wir haben hier immerhin auch noch eine Panzerabwehrkanone (PAK) gefunden.“ Die Großwaffe, etwa 1,50 hoch und zwei Meter lang, sei normalerweise auf Rädern transportiert und in Stellung gebracht worden. Die Donaueschinger Kanone sei allerdings auf einem Sockel gewesen. „Wir vermuteten, dass die PAK zur Flugabwehr in Donaueschingen eingesetzt war.“ Die Stadt an der Donauquelle wurde gegen Ende des Krieges massiv aus der Luft bombardiert. Die PAK sei mitsamt dem Sockel im Erdreich versteckt gewesen, erinnert sich der Mann im Gespräch mit dem SÜDKURIER weiter. Ein spezielles Räumkommando sei vom Ministerium zu den Ausgrabungen entsandt worden. „Diese Experten haben die Panzerabwehrkanone selbst vorsichtig ausgegraben und dann mitgenommen. Es sei in Donaueschingen unklar gewesen, „ob die Waffe mit scharfer Munition bestückt war“. Das haben wir am Standort nicht mehr erfahren. Wir wissen auch nicht, wohin die Pak gebracht wurde. Die Ausstellung sei „eine Erinnerung an die Standort-Historie“ gewesen, schildert der Mann die markanten Schau-Stücke. Am Standort gab es am Wochenende auf Anfrage dieser Zeitung keine Stellungnahme.