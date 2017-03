Donaueschingen Städtepartnerschaft: Kritische Klänge beim Kaminoyama-Komitee

Der Vorsitzende der Deutsch-Japanischen Gesellschaft fordert mehr Engagement der Stadt. Oberbürgermeister Erik Pauly kündigt Veränderungen des Partnerschaftswesens an.

Fast vollzählig kam am das Partnerschaftskomitee Kaminoyama unter Vorsitz von Oberbürgermeister Erik Pauly im Rathaussaal zusammen. Heike Föhrenbacher, die Zuständige der Stadt für die Partnerschaften, gab zunächst einen Überblick über die Aktivitäten des vergangenen Jahres, bei denen besonders der Japanisch-Sprachkurs der Volkshochschule mit Miki Kessler, die Stände der Deutsch-Japanischen Gesellschaft (DJG) beim Donauquellfest und Herbstfest sowie vor allem der zweiwöchige Austausch einer deutschen Schülerdelegation in der Partnerstadt herausragten.

Beim Ausblick auf die Aktivitäten im laufenden Jahr sind natürlich die traditionellen Veranstaltungen wie Sprachkurse und das Herbstfest fester Bestandteil der Planungen, doch bildet der Besuch einer japanischen Schülerdelegation vom 29. Juli bis 10. August den eigentlichen Höhepunkt.

Heike Föhrenbach legte ein ausgeklügeltes Programm vor, das denn auch großes Lob von Thomas Stoll und Erik Pauly einheimsen konnte: Ausflüge an bedeutende kulturelle und touristische Stätten der Region, wie Bodensee und Schwarzwald; Familientage und auch europäische Akzente mit Besuchen in Saverne und Straßburg fanden großen Anklang im Komitee.

DJG-Vorsitzender Thomas Stoll fand aber auch – und das nicht zum ersten Mal – kritische Worte bezüglich der Bedeutung der Städtepartnerschaften in der Stadt. Für ihn, so Stoll, sei die Zeit, die Heike Föhrenbach zur Pflege der Partnerschaften zur Verfügung steht, nicht ausreichend. Der Vorsitzende forderte mehr Gestaltungskraft: Die DJG könne gegenwärtig mehr als unterstützende Arbeit nicht mehr leisten.

Auch die altersmäßige Entwicklung der Gesellschaft führe schnell an die Grenze: Ausfälle könnten nicht mehr ausgeglichen werden. Man stelle nicht nur beim Herbstfest ein nachlassendes Interesse der Bevölkerung fest. OB Erik Pauly konnte indes bei aller artikulierten Wertschätzung für die DJG-Arbeit freilich keine großen Hoffnungen machen, betonte wie sehr die Stadt im personellen Bereich in allen Aufgabengebieten an ihre Grenzen stoße.

Dennoch, kündigte der Oberbürgermeister an, werde der Stadtrat – von dem immerhin sechs Vertreter aus allen Fraktionen anwesend waren – bei den nächsten Haushaltsberatungen im Herbst gerade auch das Partnerschaftswesen überdenken. Erik Pauly bezog diesbezüglich dezidiert auch die Partnerschaften mit den Städten Vác und Saverne mit ein.

