Donaueschingen Stadtsenioren wählen Peter Leutze als Vorsitzenden

Irmgard Engel gibt Leitung des Vereins ab. Ihr Nachfolger bezeichnet sie als Wegbereiterin der modernen Seniorenarbeit.

Irmgard Engel hat seit gestern ein Ruhekissen in ihrem Besitz. Zehn Jahre stand sie an der Spitze der Stadtsenioren Donaueschingen, jetzt will die 74-Jährige kürzertreten. Mit dem selbstgefertigten Kissen und einer Orchidee wurde sie aus dem Amt verabschiedet. Zum Nachfolger wurde einstimmig der 64-jährige Peter Leutze gewählt, den viele Donaueschinger noch aus seiner Zeit als Friedhofsverwalter kennen.

Aus der 1994 als Donaueschinger Seniorenrat gegründeten Gruppe sind in der Zwischenzeit die Stadtsenioren Donaueschingen geworden. Irmgard Engel will sich auf diesem Ruhekissen nicht ausruhen, machte sie gestern vor 40 Teilnehmern in der Sitzung im Saal von Sankt Michael deutlich: Das Ruhekissen habe ja auch eine Vorderseite, auf der stehe „Stadtsenioren Donaueschingen“. Sie sagte: „Ich werde weiterhin die Seniorenarbeit in Donaueschingen verfolgen und aktiv unterstützen.“

„Manches konnte ich auf den Weg bringen, wenn auch nicht alles“, räumte die scheidende Vorsitzende ein, dass der „schwindende Elan und manchmal fehlende Kräfte“ der Grund seien, dass sie das Amt abgeben wolle.

Sie hat neben zahlreichen Exkursionen und Vorträgen auch die Donaueschinger Internet-Senioren auf den Weg gebracht: Immer dienstags treffen sie sich vormittags im Mehrgenerationenhaus, um sich mit der digitalen Technik vertraut zu machen und die Geheimnisse der Computerwelt zu erforschen. Eine der Aktionen war ein Fahrsicherheitstraining für Senioren.

Der 64-jährige Peter Leutze wurde einstimmig zum Nachfolger gewählt. Er hat 20 Jahre auf dem Donaueschinger Friedhof gearbeitet, einige Jahre auch in der Friedhofsverwaltung. Leutze ist inzwischen im Ruhestand und will sich jetzt bei den Stadtsenioren engagieren.

Dieter Münzer bedankte sich für die zehn Jahre engagierter Arbeit, die Irmgard Engel geleistet habe. Er habe sie als agile und kreative Mitarbeiterin kennengelernt. Sie habe den Weg geebnet in eine moderne Seniorenarbeit, die reichlich internetgeschulte Senioren hervorgebracht habe. „Heute braucht man WLAN, früher reichte Elan“, zitiert Münzer einen Fasnetspruch.