Donaueschingen Stadtbuskonzeption soll Bürger zum ein- und umsteigen bewegen

Der Start des Stadtbusses ist beim Herbstfest mit großer Werbekampagne. Ein einfaches System soll zum Umsteigen bewegen. Die Arbeitsgruppe berät am Dienstag weitere Details.

Über mehr als zwei Jahrzehnte ist eine neue Stadtbuskonzeption Thema in der Donaustadt, weil die bisherige die Innenstadt wenig vom Individualverkehr entlastet, unattraktiv für die Kernstadtbewohner gestaltet ist. Es fehlte aber wegen des drohenden Defizits aber auch der Mut und das Geld für einen Neuanfang. Inzwischen ist der Verkehr in der Innenstadt und somit auch der Handlungsdruck weiter gestiegen. Entsprechend wurde der neue Stadtbus als Teil eines neuen Verkehrskonzepts für die Stadt wieder auf die Agenda genommen und beschlossen. Beim Herbstfest am 7. Oktober wird der neue Stadtbus an den Start gehen. Am kommenden Dienstag, 17. Januar, 18 Uhr, wird sich die Stadtbus-Arbeitsgruppe im Rathaussaal mit der Detailplanung beschäftigen.