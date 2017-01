Donaueschingen Stadtbus kann losfahren

Keine Hürden mehrbis Start im OktoberVSB-Ticket fürStadtbus wird kommen

Donaueschingen – Neun Detail-Punkte hatte die Arbeitsgruppe Stadtbusverkehr des Gemeinderats am Dienstagabend abzuarbeiten. Der laufende Motor des schon fast an der Startlinie stehenden neuen Stadtbusses kam dabei nicht mehr ins Stottern. Nur wenn es ums Geld ging, hakten die Gemeinderäte immer wieder nach. Kein Wunder, denn künftig schießt die Stadt für den Betrieb jährlich mit 298 500 Euro ein Vielfaches als bisher zu, erhält dafür aber auch ein viel besseres Angebot, das die Stadt vom Individualverkehr entlasten soll. Am 24. Januar sollen die Empfehlungen der Arbeitsgruppe vom Gemeinderat abgesegnet werden.