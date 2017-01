Donaueschingen Stadtbus: Vorerst kein Kurzstrecken-Tarif

Zum Herbstfest nimmt der Stadtbus seinen Betrieb auf. Dann werden die VSB-Tarife gelten.

Die Tarife für den neuen Stadtbus stehen fest. Wenn der Startschuss beim Herbstfest fällt, werden auch für die drei Buslinien, die in drei verschiedenen Schleifen durch die Stadt fahren, die Tarife des Verkehrsverbundes VSB gelten. Das bringt Vorteile, aber auch Nachteile mit sich.

Positive auf die Nutzung dürfte sich vor allem die Tatsache auswirken, dass die Tickets dann sowohl beim Donaueschinger Stadtbus gelten, als auch bei den regionalen Buse und beim Ringzug. Damit können beispielsweise auch Einwohner der Ortsteile mit einer Buslinie nach Donauschingen fahren und dann in den Stadtbus umsteigen, ohne nochmals ein anderes, zweites Ticket lösen zu müssen.

Der Großteil der Fahrkarten wird etwas teurer: Aktuell kostet beispielsweise eine reguläre Tageskarte für Erwachsene beim Stadtbus 3,90 Euro und bei dem VSB 4,30 Euro. Allerdings bietet der VSB auch ein Einzelticket für 2,20 Euro an, das es für den Stadtbus aktuell nicht gibt. Bei den Schülerkarten kostet die Monatskarte im Stadtbus-Verkehr aktuell 33,50 Euro und beim VSB 38,20 Euro. Allerdings werden sich die VSB-Preise bis zur Einführung des Stadtbusses noch leicht ändern, da im Sommer eine Preisanpassung ansteht.

Den gewünschten Kurzstrecken-Tarif wird es wohl zur Einführung des Stadtbusses nicht geben. Denn dadurch, dass nun die VSB-Tarife gelten, müsste das besondere Ticket gleich im ganzen Schwarzwald-Baar-Kreis eingeführt werden. "Und so ein spezielles Ticket wirkt sich dann auf das ganze Preisgefüge aus, denn wenn wir irgendwo etwas billiger machen, dann muss etwas anderes teurer werden", so so Thomas J. Mager, Geschäftsführer vom VSB Verkehrsverbund. Allerdings könnte die Stadt Karten aufkaufen und zur Einführung des Stadtbusses verbilligt abgeben, um das Projekt so besser bewerben zu können.