Donaueschingen Stadt sucht neuen Kulturmanager

Die Stadtverwaltung Donaueschingen und Amtsleiterin Lina Mell trennen sich einvernehmlich.

Die Stadtverwaltung Donaueschingen und die Amtsleiterin Kultur, Tourismus und Marketing, Lina Mell, haben sich einvernehmlich auf eine Trennung zum 31. Juli 2017 verständigt. „Wir danken Frau Dr. Mell für alles, was sie in den vergangenen Monaten für die Stadt Donaueschingen geleistet hat“, wird Oberbürgermeister Erik Pauly in einer Mitteilung der Stadt zitiert. Ein Nachfolge für Lina Mell steht noch nicht fest. Es ist vorgesehen, dass die Wahl im Gemeinderat noch vor den Sommerferien 2017 stattfindet. Lina Mell war im März 2015 aus München nach Donaueschingen gekommen und hatte der Stadt einen Auflösungsvertrag angeboten.