Stadt gehört jetzt Areal

Nördlicher Teil des Konversionsgeländes jetzt in Stadtbesitz. Fußgängerüberweg an Friedrich-Ebert-Straße kommt

Donaueschingen (bom) Ab sofort ist die Stadt neuer Eigentümer des nördlichen Teils des Konversiongeländes. Oberbürgermeister Erik Pauly teilte in der Gemeinderatsitzung zudem mit, dass Gespräche mit dem Eigentümer des Parkdecks hinter dem Rathaus bestünden. Detailliertere Angaben machte Paule den Räten in der anschließen nichtöffentlichen Tagung in der Pfohrener Festhalle am Dienstagabend.

Wolfgang Karrer (SPD) regte an, die Position der Mülleimer im Irmapark zu überdenken, weil noch zu viel Müll herumliegt. Nach Pfingsten beginnen die Arbeiten zur Installation einer Ampelanlage am Fußgängerüberweg in der Friedrich-Ebert-Straße, was den Kindern des Kindergarten St. Ruchtraud eine deutlich höhere Sicherheit bei der Straßenquerung verspricht.

Grüningerns Rat Michael Böhm (SPD) warnte vor der Absicht, sich aus dem für Grüningen beschlossenen Finanztopf zu bedienen, um die Finanzierung anderer Maßnahmen zu ermöglichen. „Grüningen ist erneut das Objekt von Streichungen und zu einer Art finanzieller Steinbruch geworden“, reklamierte Böhm, dem die Verwaltung aber zusicherte, alle für dieses Jahr vorgesehenen Maßnahmen in Grüningen durchzuführen.

Entzündet hatte sich der Unmut durch außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 56 000 Euro für die Anbindung und Erschließung des Längefeldes an die L180. Nun erfolgt dies über Restmittel, die aus den unter der Kalkulation liegenden Angeboten für die Sanierung der Brücke über die Brigach und der Installation einer Zaunanlage entlang der Altwasserstraße resultieren. Die Realisierung beider Grüninger Projekte ist daher nicht in Gefahr.

Dasselbe gilt für die bereits in Auftrag gegebenen Sanierungsprojekte in der Mehrzweckhalle in Neudingen.