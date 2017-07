Donaueschingen Stabübergabe bei Lions

Günther Joos ist neuer Präsident des Serviceclubs

Donaueschingen – Der Lions-Club hat einen neuen Präsidenten. Seit Anfang Juli steht der Allgemeinmediziner Günther Joos dem 36 Mitglieder starken Serviceclub vor. Die Stabübergabe vom Präsidenten Jürgen Tröndle erfolgte stimmungsvoll beim Ausflug zum Partnerclub in Bludenz, bei dem sich die Clubmitglieder an einer Aktion der Vorarlberger Lions zum 100-jährigen Bestehen von Lions International beteiligten.

Bei der Anlage des "Jahrhundertwaldes" galt es, über tausend Zirben und Fichten als Lawinenschutz an einem Steilhang oberhalb von Schruns zu pflanzen. Der Lions-Club Donaueschingen spendete 75 Jungpflanzen und setzte sie auch gleich mit ein. Als zusätzliches Gastgeschenk überbrachten sie den Vorarlberger Freunden eine Schwarzwälder Weißtanne, die sich jetzt in deutlich rauerem Klima durchsetzen muss. Günther Joos, der sein Präsidentenjahr unter das Motto "... auf zu neuen Ufern" stellt, will sich neben den zahlreichen sozialen und kulturellen Aktivitäten, mit denen der Club sich in der Öffentlichkeit zeigt, vor allem der Weiterentwicklung des Clublebens, der Pflege der Freundschaft und dem Austausch über die vielfältigen Berufsfelder der Mitglieder widmen.