Donaueschingen St. Michael feiert 40-jähriges Bestehen

Mit einem Fest am 26. März im Alten- und Pflegeheim erinnern die knapp 300 Bewohner und 145 Mitarbeiter zusammen mit vielen geladenen Gäste an die Gründung dieser bedeutenden Einrichtung in Donaueschingen.

Donaueschingen – Eine bedeutende Einrichtung der Altenpflege steht an der Donaueschinger Prinz-Fritzi-Allee. Und dieses Haus feiert demnächst: Im Jahr 1977, vor 40 Jahren also, schlug die Geburtsstunde für das Alten- und Altenpflegeheim St. Michael. Nun soll dieses Ereignis am Sonntag, 26. März, gebührend gefeiert werden. In dem mehrstöckigen Gebäude am Eingang zum Fürstlichen Schlosspark leben heute mehr als 200 Bewohner und weitere 90 im benachbarten Haus am Irmapark.

Heimleiter Dieter Münzer, der in Freiburg und Rom Theologie und Caritaswissenschaften studierte, steht seit 28 Jahren an der Spitze des Hauses. Er trägt Verantwortung für "Wohl und Wehe" der nahezu 300 Bewohner und für das Personal mit rund 145 Mitarbeitern in der Pflege, in der Betreuung, in Küche, Verwaltung und Hauswirtschaft. Er gibt einen Ausblick auf den bevorstehenden Festtag Ende März. Zahlreiche Gäste und möglichst viele Bewohner sollen mit dabei sein und mitfeiern, ebenso die Geistlichen, Stadtpfarrer Erich Loks und Pater Franz Hettel, der Kirchenchor der Seelsorgeeinheit "Junge Donau" St. Johann in Pfohren.

Mit dabei ist auch Franz Reifsteck, der Vorsitzende des Vereins "Altenheim Donaueschingen". Dieser Verein wurde bereits 1971 ins Leben gerufen, mit dem klaren Ziel, die nötigen Schritte für das Altenheim St. Michael in die Wege zu leiten und das Haus zu bauen. Wichtige Motoren waren neben Fürstin Paula zu Fürstenberg auch die Stadträtin Elisabeth Rothweiler und vor allem Donaueschingens Alt-Oberbürgermeister Bernhard Everke sowie Dekan Hermann Fautz, der damalige Stadtpfarrer.

Die Jubiläumsfeier beginnt um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst, den Stadtpfarrer Erich Loks und Pater Franz Hettel im Foyer von St. Michael gemeinsam zelebrieren. Bettina Feucht, die Leiterin des Kirchenchors der Seelsorgeeinheit "Junge Donau" und ein Orchester, mit Musikern der Region und Studenten der Musikhochschule Trossingen besetzt, wird die "Spatzenmesse" von Wolfgang Amadeus Mozart erklingen lassen. An diesem Tag gibt es ein Wiedersehen mit Georg Riedmann, dem früheren Kulturamtschef in Donaueschingen und heutigen Bürgermeister von Markdorf, sowie mit Gerhard Eberl. Er war bis vergangenes Jahr noch Leiter der Musikschule, bevor es ihn ebenfalls nach Markdorf zog, um dort die Leitung der Musikschule zu übernehmen. Nun kommen beide für einen Gastauftritt zu Ehren von St. Michael nach Donaueschingen: Riedmann ist an der Violine und Eberl am Cello zu hören.

Der Festakt zum Jubiläumsprogramm beginnt um 11.30 Uhr mit Ansprachen. So werden Donaueschingens Oberbürgermeister Erik Pauly und Jürgen Stach, Sozialdezernent des Landkreises Schwarzwald-Baar, die vier Jahrzehnte alte Geschichte von St. Michael würdigen. Franz Reifsteck und Heimleiter Dieter Münzer, der das Haus seit 1989 als Nachfolger von Werner Ganter leitet, wollen einen kurzen Blick zurück und einen Blick in die Zukunft wagen.

Dabei geht es zum Beispiel um zunehmende Nachfrage nach Pflegeplätzen und Kurzzeitpflege, um Schwierigkeiten der vollstationären Pflegeeinrichtungen, um die nicht ganz einfache Suche nach geeigneten Pflegekräfte. Kurzum: Dieter Münzer will das Alten- und Altenpflegeheim St. Michael in das städtische, politische und pflegerische Umfeld stellen.

Von 12.30 Uhr an findet im Saal ein Mittagessen statt, "das ist dann unser Jubiläumstag", sagt Dieter Münzer. Es werden zahlreiche geladene Gäste mit an Bord sein, möglichst viele Bewohner des Hauses, die zahlreichen Kooperationspartner von St. Michael. Das sind Ärzte, Sozialstationen und ambulante Dienste, Pflegekassen, die Fachschule für Altenpflege, Apotheken, Pfarreien, die Donaueschinger Musikschule, Stadträte, Geschäftsleute und Freunde des Hauses.

Das Altenpflegeheim St. Michael feiert am 26. März das 40-jährige Bestehen. Wir stellen die 1977 eröffnete Pflegeeinrichtung in einer Serie vor. In loser Folge beschreiben wir Leben und Arbeit im Altenheim. Dabei geht es unter anderem um einen bevorstehenden Umbau zur Schaffung von Einzelzimmern, aber auch um Arbeit und Ausbildung in der Pflege, um die Berufsfachschule für Altenpflege, die Küche des Hauses oder Freizeitangebote für die Bewohner. (bea)